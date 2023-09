Byť to ještě byla příprava, v Trinity bank aréně Luďka Čajky měl velmi vydařený obnovený debut – dvakrát asistoval, jednou nastřelil tyč.

Nicolas Werbik věří, že po zápase hokejových Beranů se Zvolenem bude toto utkání prospěšné.

„Je fajn, že se mi před začátkem soutěže něco podařilo, na hlavu to určitě pomůže. Teď je důležité, abych na to příští týden navázal,“ přeje si 25letý útočník, který se do českých soutěží vrátil po finské anabázi.

Osobně mohl být spokojen, s výsledkem už ne. Zlínští hokejisté se proti slovenskému vicemistrovi představili v solidním světle, výrazně ho přestříleli, na výhru v generálce na Chance ligu to ovšem bylo málo.

„Zvolen je jeden z TOP slovenských týmů, věděli jsme, že to bude těžké utkání. Ze začátku jsme trochu bojovali, hledali se, jak však zápas pokračoval, tak jsme drželi tempo. Většinu utkání jsme byli lepším týmem,“ těšilo krátce po utkání odchovance ševců.

Berany, především ve druhém dějství, zradila koncovka, sám Werbik nastřelil brankovou konstrukci.

Dobře si tak uvědomuje, že v tomto směru je potřeba ještě přidat.

„Koncovka nás určitě trápí, nebylo to poprvé. V Pardubicích jsme s tím bojovali, teď znovu. Trenér nám to na tréninku opakuje, jde nám to, v zápase je to s tlakem trochu náročnější. Musíme to dostat do hlavy a dávat více gólů,“ velí letní posila loňského vítěze druhé nejvyšší soutěže.

Ševci premiérově v přípravě nastoupili na hlavním stadionu, za což byli samozřejmě rádi.

„Bylo příjemné si zahrát před našimi fanoušky. Celkově se nemáme za co stydět,“ uzavírá Nicolas Werbik.

