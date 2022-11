„Vybral jsem si to sám, vím, o co se jedná, jaké jsou klady a zápory. Z mého pohledu bych určitě nechtěl odcházet – jednak kvůli hokeji, jednak kvůli práci s mužstvem, realizačním týmem i vedením. Z pohledu pracovních vztahů je to dobře poskládané. Funguje to,“ pochvaluje si Vlach.

Vašim nadřízeným, generálním manažerem klubu, je Jiří Marušák. V minulosti jste ho naopak trénoval. Vše je bez problémů?

Je můj nadřízený. Respektuji to. Nedělá mi žádné problémy s ním debatovat o čemkoliv. Vždy by ale měly být rozdílné názory – kdybychom byli jednotní, tak by to asi nedělalo dobře. Většinou najdeme shodu.

Vedení klubu po špatném začátku sezony hráčům veřejně pohrozilo finančními pokutami. Mělo by se to podle vás dostávat ven?

Z mého pohledu bych to určitě nechal v kabině. Vedení ale rozhodlo, že se to tak bude prezentovat.

Podívejte se: Drama v Prostějově! Berani ztratili náskok 5:1, přesto vyhráli

Nejlepší období sezony přišlo právě po zmíněném ultimátu. Po čtyřech výhrách v řadě znovu nastalo hlušší období. Je to jen o náhodě?

Když vám někdo přidá nebo ubere, tak to nikdy není motivace k tomu, abyste hráli lépe. Pokud hokej máte rádi a hrajete kvůli výhrám, tak pro většinu hráčů jsou peníze až na druhém místě. Osobně jsem nikdy nešel za penězi. Když už někteří tak učiní, tak se to odrazí na jejich výkonu nebo formě.

Jak tedy vidíte sílu současného mančaftu?

Dělali jsme skoro celý nový výběr, hráče jsme detailně neznali. Trvalo déle, než si to sedlo, než jsme si představovali. Myslím si ale, že se to už zlepšuje.

Do pohody ale ještě něco chybí, že? Viz třetí třetina v Prostějově, před kterou jste vedli 5:1. Nakonec jste vyhráli až po nájezdech…

Zápas vypadal jednoduše, dvě třetiny jsme hráli disciplinovaně, bez vyloučení. V té poslední jsme čtyřikrát šli na trestnou, dostávali jsme se hodně pod tlak, bylo tam i oslabení ve třech. Jak se kluci dostali pod tlak, tak to pak na sebe navázalo a góly tam spadly. Na druhou stranu jsme rádi, že jsme získali alespoň dva body.

Co s vyloučeními? Máte jich nejvíce v celé Chance lize…

Před každým utkáním na hráče apelujeme, že se to nesmí stávat. Částečně je to i z přemíry snahy – místo toho, aby získali kotouč, tak zapomínají, že dneska se píská každé držení, hakování. Musíme je to odnaučit. Oslabení musí odehrát speciální formace, oslabuje nás to pak fyzicky. Když je toho moc, tak síly chybí.

Vysvětluje incidenty, přibližuje požadavky. Předseda Žlutomodrých promluvil

Antonín Honejsek po Prostějově mluvil o přeřvávání na střídačce. Jak to pozorujete vy osobně?

Myslím si, že je to normální atmosféra, která tam patří. Někdy je to více vzrušující, konkrétně při posledním zápase v Prostějově – každého štvalo, že výsledek tak dopadl. Komunikace nevybočuje z normálů na střídačce. Osobně třeba nejsem trenér, který úplně křičí.

Nepomohlo by častěji zvýšit hlas?

Nekřičím tolik, hlas je určitě ale potřeba zvednout. V situacích, ve kterých jsme hráli špatně, to z mých úst i z úst pana Juríka (Juraj Jurík, asistent trenéra Beranů – pozn. red.) proběhlo.

V době reprezentační přestávky jste na devátém místě Chance ligy. Hodláte mančaft oživit změnami v kádru?

Z hlediska výměny bohužel nejsou hráči, na trhu je jich nedostatek. Dříve jsme říkali že je málo hokejistů, ale hodně hráčů. Dnes není ani tolik hráčů. Hledáme cesty, jak to oživit, okysličit. Není to ovšem na to, aby výměna stála za to.

Posila pro Berany! Získali hráče na zkoušku

Už zítra vás od 17.30 hodin čeká domácí duel proti Přerovu, odkud pocházíte. Prožíváte tyto zápasy speciálně?

Z Přerova sice pocházím, už v pěti letech jsem však odtud odešel. Pro nás je teď hlavně důležitý každý zápas, potřebujeme bodovat a dostat se v tabulce nahoru. I kvůli sebedůvěře hráčů, aby se to nastartovalo. Věřím, že se tak přihodí.

Před koncem dnešního tréninku jste zavelel k vypilování nájezdů. Počítáte s nimi proti Přerovu?

Máme je na každém tréninku, nebylo to jen nyní. Je důležité si to okusit, abychom na ně případně byli připraveni.

Hráči oproti minulému měsíci vypadali živěji, ostřeji. Souhlasíte?

Trochu je k tomu tlačíme. Zjistili, že to nejde uhrát jenom hlavou a rukama. Je to o bruslení, soubojích, srážení. Musí v tom hodně přitlačit, aby získali kotouč a soupeře dostali pod tlak. Doufáme, že na to přišli a že to bude jenom lepší.