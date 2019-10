„Spadl nám obrovský kámen ze srdce, na psychiku to bylo těžké, nechali jsme tam všechno,“ ulevil si asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík, jehož tým z posledního místa poskočil na dvanácté místo o skóre před Litvínov a Pardubice.

„Snad se tímto odrazíme do dalších bojů,“ věří zlínský stratég.

Jeho tým vedl ve 13. minutě už 2:0 po gólech Dufka a Žižky a to ještě Sedláček neproměnil samostatný únik. Jenže ještě do první pauzy bylo vyrovnáno góly Blümela a Tybora dvacet vteřin před koncem první třetiny.

„Měli jsme skvělý začátek, ale zkomplikovali jsme si to lajdáckou chybou půl minuty před koncem první třetiny. Začali jsme zase o sobě pochybovat,“ přiznal Hamrlík.

Ve 22. minutě Okál zvýšil na 3:2, jenže v polovině zápasu Kloz využil přesilovku a srovnal. Ve 34. minutě však Žižka svým druhým gólem poslal Berany opět do vedení, když si jeho ránu brankář Štěpánek si nešťastně srazil do své branky.

Ve třetí třetině se hrál velmi opatrný hokej, téměř bez šancí. Taktickou bitvu zvládli lépe Berani, kteří si závěr pohlídali a dočkali se vůbec první bodů v sezoně. Naštěstí jsme dali na 3:2 a poté i na 4:3. Čiliak nás podržel, měl tam těžké zákroky,“ pochválil Hamrlík na přechodnou dobu při zranění brankáře Kašíka zlínskou jedničku, která lapila 28 z 31 střel.

V neděli však bude odpočívat, Berani totiž odehrají další bitvu na ledě Komety, kde chytat nechce.

Zato v Pardubicích je dusno, už na první pokus ultimátum vedení klubu v podobě zisku šesti bodů z následujících dvou zápasů ve Zlíně a doma s Kladnem svěřenci Ladislava Lubiny nesplnili a s největší pravděpodobností skončí.

„Asi jste si přečetli, co se napsalo v médiích, je to na našem vedení,“ reagoval asistent Pardubic Radek Bělohlav na otázku, zda očekává změny v realizačním týmu.

„Ultimáta jsou nešťastná, my jsme opět podali zlepšující výkon, ale prohráli jsme o gól zase jako minulé zápasy. Snažili jsme se o výsledek, soupeř byl lepší,“ uznal Bělohlav.

„Zápas nebyl jednoduchý ani pro soupeře. Tímto mu gratuluju, měli to stejně složité jako my. Udělali jsme o chybu víc, mrzí nás to, ale bojovali jsme až do konce. Bohužel jsme zase málo branek. Měli jsme v přesilovce pár šancí, ale neproměnili jsme je,“ litoval trenér Pardubic.

PSG BERANI ZLÍN - PARDUBICE 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Dufek (Köhler), 13. Žižka (Okál, P. Sedláček), 22. Okál, 34. Žižka (Herman, P. Sedláček) – 14. Blümel (Holland), 20. Tybor (Mandát), 30. J. Kloz (Hovorka). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Rampír, Špringl.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček, Gazda – J. Ondráček, Honejsek, Kubiš – Okál, P. Sedláček, Herman – Dufek, Palmberg, Köhler – Šlahař, Popelka, Szturc.

HC Dynamo Pardubice: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář, Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs.