Jak jste viděl zápas z vašeho pohledu?

„Vstup do utkání jsme zvládli, překvapivě jsme se dostali do vedení, což soupeře asi trochu zaskočilo. Předvedli jsme zbytečné vyloučení, které soupeři dalo hodně možností na skórování, čehož využil. Zápas rozjel ve vysokém tempu. Velice důležitý byl z našeho podhledu jejich druhý gól, který to trochu přibrzdil. I když jsme tam měli pár příležitosti, kdy jsme mohli ohrozit branku, tak při respektu síly soupeře je výsledek přijatelný. Pro nás je důležité, že Michal Kóřenek obstál v nelehké situaci, kdy musel střídat zraněného Hufa. (Daniel Huf - pozn. red.)

Dokážete říct, kdy by se mohli vrátit Libor Kašík s Danielem Hufem?

Vůbec nedokážu odpovědět – v každém případě je to teď na Michalovi.

Máte představu, koho byste v případě absence Kašíka s Hufem získali do branky?

Nějaké možnosti máme, musíme to dojednat. Je to složité a nepříjemné, nebývá běžné, aby první a druhý gólman byli v podstatě ve stejné době zranění.

Důležitým faktorem zápasu byly tři branky Sparty v rychlém sledu. Čím si to vysvětlujete?

Sparta je momentálně jednoznačně lídr soutěže, dnes to znovu dokázali. Má silný tým na všech postech. Statečně jsme tomu čelili, ale takto to dopadlo.