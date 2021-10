Domácí se do vedení dostali po polovině zápasu, další trefu přidali ve 34. minutě. V obou případech se jednalo o branky z přesilových her. „Dvě třetiny jsme podali žalostný výkon," vypálil mrzutý Luboš Jenáček.

„Pak jsme sestavu stáhli na tři útoky, kluci nějakým způsobem ze sebe shodili závaží, alespoň bojovali. O výsledek se chtěli rvát. Dali jsme kontaktní gól," připomněl trefu centra první formace Darka Hejcmana ze 47. minuty.

Snížení však mohlo přijít ještě dříve. Hosté si zkraje závěrečné třetiny minutu a třiačtyřicet vteřin zahráli dvojnásobnou početní převahu. „Dostali jsme skoro dvě minuty pět na tři, nedali jsme gól. Několik zápasů bohužel nejsme schopni proměnit přesilovky," připomněl zkušený trenér poslední trefu Flynna z početní převahy na ledě Litvínova. „Následně jsme udělali chybu při prostřídání a soupeř zápas dovedl do vítězného konce. Za mě je to zklamání."

Co by tedy mohlo stát za příčinou současných výkonů? „Kluci si se asi rvou i sami se sebou. Jakoby hráli s olověnými vestami. Den předtím na tréninku je přitom radost se na to dívat, lítají, mají nasazení. Bruslí jim to. Přijde zápas a nejsou schopni se z toho dostat. Bohužel takový je náš momentální stav," mrzí Luboše Jenáčka.

Hokejisté Zlína po pátečním střetnutí na předposlední Kladno ztrácí sedm bodů. „Do pauzy jsou ještě čtyři utkání. Musíme se pokusit bodovat, aby nám Kladno neuteklo na velký rozdíl. Pak by to pro nás samozřejmě bylo těžké," uvědomuje si někdejší kouč Vsetína.

Berany další duel čeká v neděli na ledě hradeckého Mountfieldu, kde začínají v 16.00 hodin.