Jak ve vašich očích probíhalo předvánoční utkání?

Hráli jsme z obrany, chtěli jsme udržet stav 0:0. To se nám podařilo, což k vývoji utkání bylo určující. Z brejku jsme dali vedoucí gól, snažili jsme se dobře bránit, ve druhé třetině jsme měli možnosti na odskočení. Své šance ale měl i soupeř. Celý tým musím pochválit za bojovnost, obětavost. Výrazně nás podržel Kaša. (Libor Kašík – pozn. red.)

Na předposlední Kladno vám teď chybí už jen tři body…

Přitom jsme už ztráceli třináct bodů. Je však před námi ještě hodně zápasů. Do konce roku hrajeme třikrát a čtvrtého s Kladnem. Bude důležité, kolik do tohoto utkání vytěžíme bodů. Vzájemný zápas bude opravdu o šest bodů – je rozdíl, zda budeme třeba ztrácet tři nebo devět.

Potřebovali byste však být konzistentní, že?

Je to jak na horské dráze, nejsme schopni zopakovat tři čtyři dobré zápasy po sobě. Podáme kvalitní výkon, pak se to nějakým způsobem zhoupne. Potřebovali bychom udělat nějakou šňůru. Výhra proti Vítkovicím je určitě povzbuzení do další práce, přes špatný zápas Budějovicemi jsme naskočili zpátky do sedla bojovnosti. Žádný velký hokej v naší situaci hrát nemůžeme. Pokud se tímto způsobem budeme prezentovat, budeme bojovat, předvádět nasazení a týmovost, blokovat střely, tak věřím, že body jsme schopni dělat.