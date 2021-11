„Během přestávky jsme se snažili pracovat na spoustě věcí, věnovali se souhře. Abychom hráli jeden za druhého a nebyli soubor individualit. První týden byl více věnovaný ofenzivní části, tento jsme se vrátili k obranné hře," přiblížil lodivod zlínské lavičky vyplnění reprezentační pauzy.

Po příchodu k týmu jste zcela nebyl spokojený s kondicí. Už se dostává do ideálních parametrů?

Spíše je to otázka na kondičáka Libora (Libor Chytil – pozn. red.). Věřím však, že ano. Kluci každý trénink mají svůj sporttester, který je napojený na iPad. Vidíme, jak hráč pracuje, jak je zakyselený, jak rychle padá únava nebo jak je schopný regenerovat. Je to velký pomocník, abychom hráče nepřetěžovali. Ukáže nám to, kdo třeba ještě potřebuje individuálně dotrénovat, a kdo naopak po utkáních jinou formou zregenerovat.

Během reprezentační přestávky k vám přišel Patriks Zabusovs. Jak se vám na trénincích zatím jeví?

Je to dravý a nabruslený kluk, má šikovné ruce. U každého hráče záleží, jaký bude mít vstup do nového angažmá. Není zatížený, navíc má tady kamaráda a krajana v jedné osobě Robertse Mamčicse. Maximálně se mu snažíme pomoci, hodně s ním komunikujeme. Budeme s ním pracovat tak, aby se zde cítil dobře a mohl se soustředit na hokej.

Už máte představu, s kým bude nastupovat?

Dali jsme ho do lajny s technickými hráči Tondou (Antonín Honejsek - pozn. red.) a Zbořkou. (Adam Zbořil - pozn. red.) Během tréninků vedle sebe nevypadali vůbec špatně. Kdyby si to nesedlo, nebo nebyla chemie, tak máme připraveny jiné varianty.

Jak to vypadá s dalšími posilami?

Už jsem se vytrestal po posledním zápase s Kladnem, kdy jsem hlásil příchod hráče ze švýcarské ligy. Teď už nic radši říkat nebudu. Až bude v kabině, tak řeknu, že tady je. Zatím máme jednu posilu v podobě Patrikse. Věřím, že v posilování týmu nekončíme.

Příchod minimálně jednoho hráče by tedy ještě měl klapnout?

Ano. Měl by.

Z klubu naopak v průběhu reprezentační přestávky odešel nejproduktivnější obránce týmu Peter Trška…

Řekl nám, že má rodinné důvody a musí se vrátit na Slovensko. Během třech dnů se ale pak objeví v německé nejvyšší soutěži. Tak netuším, na kolik jsou to rodinné důvody. Člověk se s kluky snaží mít čistý stůl, chovat se k nim na férovku…

Respektoval jsem ho jako hráče do ofenzívy, coby obránce body měl. Jeho výkony však z různých důvodů šly dolů. Možná už měl v hlavě angažmá, určitě to nebylo ze dne na den. To jsme ale samozřejmě nevěděli. Nějak se rozhodl, vybral si svoji cestu. Pro mě je to útěk z boje. Je to na svědomí každého hráče.

Zítra vás čeká derby s Olomoucí…

Na zápas se už těším. Z kluků cítím velkou energii. Věřím, že budeme připraveni, semkneme se a zvítězíme.

Jsou nyní všichni hráči k dispozici?

Určitý problém má Béďa Köhler. Proti Olomouci ještě hrát nebude. Příští týden by to však už mělo být v pořádku.

Situace se po včerejší dohrávce Kladno ještě více zkomplikovala. Na předposlední místo ztrácíte 13 bodů…

Klukům jsme řekli, ať vůbec nevnímají tabulku nebo negativní zápasovou sérii a plně se soustředí na zápas s Olomoucí. Musíme se dívat na sebe a začít bodovat, dle toho se vše bude odvíjet.