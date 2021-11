Hokejoví Berani po reprezentační přestávce šlapou. Uplynulý pátek na Zimním stadionu Luďka Čajky nejprve skolili Olomouc, dnes si po prodloužení poradili s vedoucím mužstvem extraligy Třincem. „Viděli jsme bojovné utkání se šťastným koncem pro nás. Naštěstí se nám podařilo ubránit většinu přesilových her Třince. Musím vyzdvihnout obětavost kluků a výborný výkon Libora Kašíka," chválil na pozápasové tiskové konferenci lodivod zlínských Beranů Luboš Jenáček.

Kouč hokejových Beranů Luboš Jenáček. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát

Ve třetí třetině jste se dostali do vedení. I vinou brzkého vyloučení však Třinec brzy srovnal…

Udělali jsme tam chybu, nechali se stáhnout kotoučem. Mezi kruhy jsme v slotu nechali hráče, ten to krásně uklidil do brány. Začínalo se v podstatě od znova, celou dobu to bylo 0:0. Pokračovali jsme dále. Věřil jsem, že pokud nedostaneme rychlý druhý gól, tak že zápas minimálně dovedeme do prodloužení.