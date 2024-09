„Pozitivně hodnotím přístup hráčů na suchu i na ledu. Nezažil jsem ještě takový tým, který by pracoval tak svědomitě, pochopil všechny detaily. Všichni ale víme, že naši sílu a údernost ukáže až samotná sezona, úvodní zápasy,“ uvědomuje si 53letý kouč, jenž čeká vyrovnanou soutěž. „Rozhodovat budou detaily.“

V přípravě si vedli Berani se střídavými úspěchy, přičemž za soupeře měli z větší části slovenské extraligové celky. „V každém zápase jsme chtěli vyhrát, ale nyní nám až tolik nešlo o výsledky. Až na dva duely jsem byl se všemi výkony spokojen,“ potvrdil trenér.

Se složením kádru je spokojen. A proč se Berani na poslední chvíli rozešli s Kanaďanem Shawnem Boudriasem? „Přišel na pozici, kterou nenaplnil. Musíme být féroví, ale i tvrdí. Charakterově Shawn do kabiny zapadl, v tom problém nebyl. Ale výkonnostně to nezvládl, na tréninku příkladně makal, ale v přípravných duelech byl za očekáváním. Nezvládl to nejspíše mentálně, moc na sebe tlačil,“ vnímá Pardavý. „Mám zkušenost, že z 10 vytipovaných cizinců vyjdou v lepším případě dva tři, další jsou v průměru nebo nevyjdou, takový je hokejový byznys,“ pokrčil rameny Pardavý.

Zlín je tak na prahu sezony bez jednoho útočníka. „V tuto chvíli to není problém, důvěru má aktuální sestava. Nic nechceme šít horkou jehlou,“ odmítl případné bezhlavé doplňování kádru slovenský trenér. „Pokud by se někdo naskytl, nebránili bychom se, ale musí mít kvalitu. Nyní budeme pracovat s tím, co máme,“ hlásí odhodlaně.

Stejně jako se zlínskými odchovanci. „V přípravě dostali šanci. Mám vytipované čtyři pět juniorů, tři útočníky, jednoho dva obránce. Určitě v sezoně dostanou šanci, podle zdravotní a výkonnostní situace v prvním týmu,“ upřesnil.

Stejně tak bude pečlivě sledovat, jak si povedou zkušení hokejisté jako Bedřich Köhler či Petr Holík. „O Béďově roli jsme se ještě nebavili. Zatím vypadá herně i fyzicky dobře, s ním máme top čtvrtou lajnu. I v případě Petra jsme šťastní, s jakou chutí se zakousl do přípravy. Sice jeho forma není jako před dvěma lety, ale pokud bude dál na sobě makat a nepodcení stravu ani tréninky, brzy bude více než platný hráč týmu,“ je optimistou Pardavý.

A kdo bude jedničkou mezi tyčemi? „Toto téma nyní aktuálně řešíme s trenérem brankářů Lubošem Horčičkou. Máme dvojici vyrovnaných gólmanů a rozhodneme se vždy před utkáním,“ potvrdil trenér, jenž bude dál vytížen prací u slovenského národního týmu.

„Jisté je, že na německý hokejový pohár nepojedu. Ale prosincový a únorový program bych chtěl stihnout. Těch pět šest dnů by mě měl v tréninkovém procesu zastoupit Richard Kapuš s Honzou Srdínkem. Jsme na tom domluvení,“ dodal Ján Pardavý.