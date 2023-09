Po špatném rozjezdu hodnotil už třetí výhru v řadě. Před čtvrtečním svátkem si hlavní kouč Beranů Miloš Říha pochvaloval vzestupnou tendenci výkonů, stoprocentně však ještě spokojený nebyl. „Vždy si něco najdu," pousmál se náročný trenér.

Miloš Říha. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Zlínští hokejisté ve středečním 6. kole Chance ligy nedali šanci Kolínu, se kterým si v Trinity bank aréně Luďka Čajky poradili 5:1.

„Odvedli jsme dobrý výkon, byl to od nás dobře odpracovaný zápas. Zaslouženě jsme zvítězili, navíc vyšším rozdílem, což jsme potřebovali," rozplýval se po zápase Říha.

Jak to často u trenérů bývá, i na úspěšném střetnutí si najdou nějaké ty mouchy. Proti Marimexu je viděl také 41letý trenér.

„Deset minut ve druhé polovině druhé třetiny by se nám stávat nemělo. Měli jsme tam výpadek, soupeř zaslouženě dal kontaktní branku," uznal sportovně.

Berani před nástupem do dalšího dějství vše probrali, rozebrali. Výsledkem byl spolehlivý výkon a navíc pátý gól v síti hostů.

„Třetí třetina byla z naší strany perfektní, bylo otázkou, zda ještě přidáme další branky. Doufám, že tento výkon bude pozvánkou pro další zápasy. Naše hra se zvedá, mělo by to bavit," těší Říhu.

Proti Kolínu se prosadilo pět různých střelců, na čemž by nebylo až tak nic neobvyklého. Všichni úspěšní autoři se však prosadili vůbec poprvé v sezoně!

„Pro mě je důležité, že si začnou věřit a podávat lepší výkony. Klíčové je to hlavně pro psychiku daného hráče. Pro nás všechny musí být důležité pouze vítězství," má vždy jediný cíl.

Ševci měli ve středu večer pět přesilových her, dvakrát se v nich trefili. I v nich je vždy ale ještě co zlepšovat.

„Znovu jsme to změnili, nebyli jsme s tím spokojeni. Taky to půjde postupně, nebude to hned, musíme tomu nechat čas, aby si to sedlo. Na tréninku to vypadalo úplně excelentně, v zápase však bylo pár nepřesností, což nás v přesilovce dostalo do herní nepohody. Pak tam ovšem už gól padl," dodal Miloš Říha.

O čtvrtou výhru za sebou zabojují ševci v sobotu na ledě Slavie Praha.