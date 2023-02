„Na absence se však v žádném případě nechci vymlouvat. Kluci, kteří nastoupili, odvedli naprosté maximum. Na ledě nechali vše, nikdo se na to nevykašlal,“ zdůraznil Říha.

Za Berany nastoupili tři junioři, všichni si svůj debut odbyli už v minulosti. Proti Horácké Slavii se představili Čechmánek, Frömel a Sadovikov. Čtvrtým do party byl Luža, který z juniorky vyšel po loňské sezoně.

OBRAZEM: Zdecimovaní Berani předvedli sympatický výkon. Lídrovi však podlehli

Nejvíce z nich si zahrál Sadovikov. 20letý rodák z ukrajinského Doněcku se na ledě objevil 17 minut a 7 vteřin. Proti Třebíči přitom nastoupil teprve do druhého utkání za dospělé. „Zahrál dobře,“ chválil ho lodivod zlínské střídačky. „Velice dobře odehrál už první utkání, od té doby byl dvakrát nemocný. Nějak se do toho dostával. Určitě by už nastoupil do více utkání," přiblížil Říha.

Nebyly to první potíže, které ševce v uplynulé době potkaly. Ještě před reprezentační přestávkou, v posledním neúspěšném duelu v Prostějove, se podobný problém týkal beků. „Budeme muset hrát s kluky, kteří budou fit. A kdy že by měli být k dispozici? Může to být zítra, ale i později. Jsou to virózy, které teď řádí,“ nedokázal odhadnout 41letý kouč.

Uplynulá reprezentační přestávka se sice netýkala II. ligy, v té ale působí lichý počet týmů. Pauza nyní padla na Vyškov, který poslední zápas hrál ve středu. Další ho čeká přesně týden od zápasu se Žďárem nad Sázavou. „Stalo se to ze dne na den, nikoho jsme tak nemohli využít ani z Vyškova. Navíc teď ani nehrál,“ vysvětlil Miloš Říha mladší.

Bohužel si to nesedlo, mrzí Ondráčka. Mluví o nadávkách, budoucnosti i Kometě

Proti Třebíči nastoupilo jen 11 útočníků. Na ledě to ale dlouho poznat nebylo. Berani působili svěže, aktivně. Ke konci první třetiny přesto obdrželi branku.

Ve druhém dějství srovnal Gago.

Na body to nakonec bylo málo, hosté závěrečnou třetinu vyhráli 2:0.

„Hra byla vyrovnaná, my byli aktivnější ve střelbě. Moc vyložených šancí jsme si ale nevytvořili," připustil. „Dohrávali jsme je, z naší strany tam bylo hodně soubojů, kluky za to musím pochválit. Soupeř byl šťastnější, po našich hrubých chybách vstřelil laciné góly. Pokud naopak soupeř chybovali, my jsme to nedokázali potrestat. Proto si bohužel odváží tři body,“ mrzí Říhu.

Ševcům do konce základní části Chance ligy zbývá odehrát šest zápasů, ve hře je tak pro ně stále 18 bodů. Na šestý Přerov ztrácí sedm bodů, Zubři však mají zápas k dobru. Zítra jedou do Chrudimi, budou hrát proti rezervě Pardubic. „Tato porážka je pro nás obrovskou komplikací,“ uznal závěrem šéf zlínské střídačky.

Berani ve středu hrají v pátých Litoměřicích. O tři dny později na Zimním stadionu Luďka Čajky vyzvou Přerov.