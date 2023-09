ROZHOVOR/ Úleva byla evidentní, tuto výhru hodně potřebovali. Dobře si to uvědomoval také hlavní kouč hokejových Beranů Miloš Říha, který v pouhých 41 letech odkoučoval 600. zápas! „Bylo to hezké. Předával mi to jak pan Přikryl (Stanislav Přikryl), kterému táta při svých začátcích dělal asistenta, tak Zdeněk Venera, se kterým jsem pracoval dvě sezony. Oba to byli výborní trenéři. Z tohoto pohledu to bylo velmi příjemné,“ přiznal Říha na pozápasové tiskové konferenci.

Miloš Říha mladší. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Frýdek-Místek jste porazili 2:0, přestříleli jste ho 53:19. Jak hodnotíte první výhru sezony?

V první třetině bylo vidět, že předchozí zápasy máme v hlavách, měli jsme hodně situací, které jsme mohli vyřešit lépe. Pro mě je až neskutečné, že na každý gól potřebujeme takovou převahu. Osobně jsem nezažil, aby to po druhé třetině bylo 45:13 na střely.

Hlavní jsou tři body, že?

Byly jednoznačně zasloužené! I přes nervóznější fáze to mužstvo odpracovalo. Klukům za bojovnost a nasazení musím poděkovat, 60 minut vydrželi pracovat, za což byli odměněni třemi body. Zápas měl každopádně skončit jednoznačnějším rozdílem.

OBRAZEM: Berani poprvé v sezoně vyhráli, vyslali 53 střel

Jak je toto vítězství velkou úlevou?

Když na začátku sezony prohráváte, tak je to vždy nepříjemné. Pokaždé ale říkám, že jsem neviděl tým, který by vyhrál soutěž v září. Týmu důvěruju, má kvalitu. Věřím, že to prokáže!

Proti Frýdku už nastoupil obránce Aleksi Salonen. Jaký z něj máte dojem?

Přiletěl včera v noci, dopoledne šel pouze na rozbruslení. Navíc jsme si mysleli, že se to papírově nevyřídí, vyšlo to až někdy odpoledne. Sám pak říkal, že chce hrát. Začínal na sedmém obránci, měl to hodně těžké. Zvládl to však úplně fantasticky! Má obrovské zkušenosti, 10 let odehrál ve finské nejvyšší soutěži. Šlo vidět, že má klid na hokejce. Jsme za něj rádi!

493 startů v Liize, dva tituly ve Finsku! Berani přivádí další zvučnou posilu

Po začátku soutěže jste přivedli už druhého hráče…

Kvůli třem porážkám to nebylo, mužstvo jsme chtěli posílit dlouhodobě. S hráči jsme byli v kontaktu už během léta, nějakým způsobem to nepadlo. Hlavně jsme hledali kvalitu. V nabídce jsme měli hodně finských hráčů, vybrali jsme tyto dva (Aleksi Salonen, Jesse Paukku), z nabízených možností se nám zdáli nejlepší. Atte (Huhtela) je jiný případ, ten prošel přes try-out.

Proč jste vsadili právě na finské hráče?

Na Finy necílíme, je to shoda okolností. V létě jsme jednali se dvěma hráči z extraligy, jedním z Kazachstánu, který byl na mistrovství světa. I když to nějak vypadalo, tak to s nimi nakonec nedopadlo. Posily jsme hledali dále, řešili jsme to.

Ve Finsku nedávno působili Nicolas Werbik, Zdeněk Sedlák. Může to novým posilám pomoct do budoucna?

Jednoznačně ano, mohlo by to být ku prospěchu. S kluky komunikují. Zapadnout by mohli i díky tomu, že tady nebude jen jeden z nich.

Finský šampion, účastník LM i bývalý reprezentant. Kdo je Aleksi Salonen?

Je kádr nyní kompletní?

Pro tuto chvíli je to uzavřené. Mužstvu nyní musíme dát čas, proběhlo hodně změn. Kdyby k něčemu mělo dojít, tak za delší čas, na konci přestupového okna.

Začátek sezony nestihl obránce Jakub Husa. Jak to s ním vypadá?

Nečekali jsme, že zranění bude tak dlouhé. Každopádně se to lepší.