GLOSA: Zlínský hokej potřebuje vyléčit. Legendám se to nepodařilo

Pouto ke Zlínu tedy rodákovi z Ostravy rozhodně nechybí. Nejen proto bylo rozhodování o kapánek jednodušší. „Se Zlínem jsem byl v kontaktu už v minulosti. Robert (Robert Hamrla, generální manažer klubu – pozn. red.) společně s dalšími lidmi chtěl, abych jim pomohl a šel do toho. Když jsem byl včera u ségry a švagra, tak donesl plakáty z 90. let a nějakou bundu. Historie klubu sehrála rozhodující roli,“ připouští Říha mladší.

Naposledy kotvil v Plzni. Škodovku společně s Václavem Baďoučkem v loňské sezoně Tipsport extraligy dovedli k šestému místu v základní části. V předkole nestačili na Mladou Boleslav.

Baďouček s Říhou dostali důvěru i pro letošní sezonu. Přišel však dost drsný náraz – vyhazov po pouhých dvou kolech! „Ještě včera večer (neděli – pozn. red.) jsem si to sumíroval v hlavě, sezona je pro mě hodně složitá. Po loňsky herně úspěšném ročníku jsem tak brzký konec nečekal. Pak jsem nikam nechvátal,“ přiblížil mladý kouč.

Hokejoví Berani mají nového trenéra! Miloše Říhu mladšího

Absence mu nakonec vydržela necelého čtvrt roku. V pondělí se už oficiálně hlásil zlínským Beranům. „Bylo to hodně narychlo, do angažmá jsem vletěl rovnýma nohama. Řešili jsme to od včerejška, dneska ráno jsme to doladili. Z mužstva se budu snažit dostat co nejvíce. Momentálně nemá smysl dělat sáhodlouhý řeči. Mančaft i klub musí makat. Je potřeba z toho něco vymlátit!“

Berany sledoval už v neděli proti Kolínu. V jeho očích obstáli. „Výkon nebyl vůbec špatný, kluci měli zápas perfektně rozehraný. V polovině to vypadalo na 7:1. Přišly však chybičky, gól ve třetí třetině byl zbytečný. Pak už je to těžký na hlavu. Utkání mohli rozhodnout v poslední minutě, byly tam šance na tři body,“ vložil svůj náhled na vítězství 4:3 po prodloužení.

Nové angažmá zahájil o dvanáct hodin později. Nechyběl u pondělního tréninku. „Kluci se mi líbili, měli zápal. V posledních pěti dnech však absolvovali tři zápasy, nesmíme je zahltit. Je potřeba to směřovat na středu,“ zmínil venkovní zápas v Šumperku.

Sami hráči několikrát v sezoně zmínili, že po nezdařilých výsledcích na nich leží psychická deka. To vypozoroval i Říha. „V kabině bych si to představoval trochu energičtější. Jsem tady ale jen hodinu, nemůžu to zanalyzovat. Určitě bych neříkal nic špatného na předchozí trenéry. Každý dělá maximum, aby se vyhrávalo. Pak je otázka, jak to mužstvo odvádí. Na ledě hrají hráči.“

Honejsek o trejdech i situaci klubu: Nekašleme na to, dáváme do toho maximum

Do týmu se zatím téměř nesáhlo. Změní se to? „Hráčský kádr mi na Chance ligu nepřijde špatný. Nemůžu ale říct detaily, v sezoně jsem viděl dva tři zápasy. Mužstvo začalo špatně, pak se z toho dostalo. Znovu to ale bylo mimo očekávání všech, včetně fanoušků. Do pauzy se s tím musíme poprat, pak to budeme řešit dále,“ nastínil mírně další kroky.

Velkým faktorem jsou ve Zlíně fanoušci. Na Zimním stadionu Luďka Čajky jich ale postupně ubývá. Proti Kolínu přišlo jen 1 376 diváků. „Na začátku sezony jich chodilo hodně, což mě vzhledem k nižší soutěži překvapilo. Chtěl bych je požádat o podporu – ať jsou s mančaftem, chodí jich co nejvíce. Není to o mně, Ale ať pomůžou klukům, povzbuzují. Extrémně je potřebují," uvědomuje si někdejší kouč Pardubic.

Ševci se v dalším domácím utkání představí až v neděli 18. prosince proti Vsetínu. „Je to škoda, mohli jsme to nakopnout. Ve venkovních zápasech uděláme všechno pro to, aby to tady zase zaplnili a táhli jsme za jeden provaz,“ zdůrazňuje nový hlavní kouč hokejových Beranů Miloš Říha mladší.

Vyplní se mu to?