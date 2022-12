Ševci v utkání před reprezentační pauzou zaujali agresivní hrou i skvělým forčekinkem. „Současný hokej je spojený s aktivitou, trend k tomu směřuje, vidíte to i na mezinárodní scéně. Dá se to očekávat od většiny mančaftů. Musíte to však rozlišovat, nemůžete šedesát minut lítat jako blázni. Tak to na mě působilo v Šumperku – byli jsme všude a nikde,“ vrací se k neúspěšnému duelu s Draky.

U Beranů jste necelých čtrnáct dní. Co jste dosud vypozoroval?

Mužstvo se probírá, na tréninku jde vidět, že výkonnost se postupně zvedá. Různě to měníme, dáváme do toho kondici i taktiku. Snažíme se to namodelovat tak, aby hráči byli na nejbližší dva zápasy připraveni. Nejdůležitější je, že reagují.

Vidíte tedy posun?

Posun tam osobně vidím. Jak jsou kluci ve větším zápřahu, tak si začínají věřit. V trénincích už jsou situace, který vypadají velmi hokejově.

Čtvrteční trénink měl velkou energii, že?

Vše je o intenzitě a vysokém nasazení. Do hráčů se to snažíme narvat. Dnes jsme to měli kratší, včerejšek (středa) byl extrémně náročný, kluci absolvovali několik fází. Na hráčích však nespatřuji únavu, což je dobrá reakce. Při prvních trénincích začali po pár minutách uvadat. Postupem času se to zlepšuje, teď už ve větším nasazení vydrží déle.

Tématem posledních dnů se stala kondice mužstva…

Jedna věc jsou čísla, druhá zápasy. Když se podíváme na to, jak se mančaft projevoval, tak to podle mě nebylo úplně dobrý. Od neděle jsme měli přibližně 80 dnů do konce základní části. Tento čas chceme využít k tomu, abychom se připravili na závěrečnou fázi a abychom to do hráčů to postupně dostávali. Kondice totiž nejde změnit za týden, to je naprostý nesmysl.

Jak je těžké to skloubit, aby nedocházelo ke zraněním?

Když si hráči zvyknou na větší tempo, tak jsem přesvědčený o tom, že ke zraněním nedochází. Vše konzultuji se spoustou kapacit – hráče sledujeme, testujeme. Věřím, že to nepřepálíme. A že se to začne projevovat. Je jasné, že to nebude krátkodobá záležitost.

Mám i zkušenost z Plzně, tam se pracuje naprosto extrémně. Pro všechny mančafty proto vždy bude nepříjemným soupeřem. Je vidět, že hráči jsou zvyklí makat každý den. I přes působení v Chance lize musíme udržet profesionální podmínky. Včetně těch tréninkových, aby hráči byli připraveni odvést potřebný výkon.

Týden už s vámi trénují obránce Buchta a útočník Sedlák. Stanou se součástí Beranů?

Řešíme to. Mám o tom nějaké představy, nyní ale nedokážu říct, jak to s nimi bude. Do zítřka (pátku) bychom měli vědět.

Jak to vypadá se změnami v kádru?

S Robertem (Hamrlou) jsme mluvili se spoustou mužstev. Zatím se nenaskytla žádná adekvátní výměna, která by dávala smysl a pomohla naší situaci. Ať už výkonnostně nebo ekonomicky.

Některým hráčům jsme řekli, že jsme s nimi absolutně nespokojeni. Řešíme to individuálně. O koho se jedná ale říkat nebudu.

Ve středu jste s panem GM Hamrlou navštívili zápas Vyškova. Zaujal vás někdo?

Kluci z Vyškova jsou šikovní, někteří prošli Zlínem. Jsou využitelní. Když to řeknu na rovinu – aby v sobotu nebo neděli přišel hráč z Vyškova a rozhodl zápas, tak to tam není. Na neděli to určitě dělat nebudeme. Budeme se snažit to vymlátit z tohoto mančaftu.

Za Vyškov nastupuje bývalý kapitán Beranů Žižka. Vrátí se v nějaké roli do zlínského klubu?

Nedokážu říct, zda s ním bude nějaká spolupráce. Co se týče hráčského hlediska, tak je vidět, že je to zkušený borec. V Chance lize je určitě ještě využitelný.

Byl jste také na utkání juniorů, kteří otočili zápas s vedoucími Karlovými Vary…

Juniorka odehrála perfektní zápas, ve vysokém tempu, vypadalo to dobře. Přibližně pět kluků je použitelných, líbili se mi. popřemýšlíme nad tím, že bychom někoho využili. V budoucnosti se můžou uplatnit v Chance lize i výše. Pak už záleží na tom, jak si to uhrají na trénincích a v zápasech.

Nejproduktivnějším hráčem zlínské juniorky je 17letý Lukáš Heš, který ve 28 zápasech vstřelil 21 branek a na 12 gólů přihrál. Dostane premiérovou šanci?

Určitě mě zaujal. možný je všechno.

V neděli vás čeká Vsetín, který vyhrál osm zápasů v řadě. Za první Porubou je pouze vinou horšího skóre…

O kvalitách Vsetína víme, viděl jsem i poslední zápas s Přerovem. Oba týmy hrály vysoko, forčekovaly. Vsetín je na vlně, věří si, v úterý to dotáhli v závěru – když vám to jede, je to snazší, spadne vám tam všechno. Musíme si věřit.

Bude to tedy o psychice?

Spíše o průběhu zápasu. Věřím, že se na utkání dobře připravíme a přeneseme energii z tréninků. To bude stěžejní bod. Pak to bude o tom, aby se k nám přiklonila produktivita. To bude klíčové.

A co vliv fanoušků?

Bude důležité, aby nám pomohli. Hodně bych si to přál. Když uvidí, že kluci za tím jdou, tak nám to vrátí a na soupeře vytvoří tlak. Věřím, že budou našim dalším hráčem.