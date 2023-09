Ani v tom nejděsivějším snu si nepředstavoval, že po třech kolech bude mít na kontě jediný bod. A to paradoxně doma s dosavadním nejsilnějším protivníkem z Poruby. Svěřenci Miloše Říhy ve středu večer prohráli také na ledě Znojma, kde schytali prohru 1:5, vinou čehož se propadli na poslední místo Chance ligy. „Zápasy jsou jak přes kopírák,“ trápí 41letého kouče.

Hokejoví Berani před začátkem sezony 2023/2024 uspořádali tiskovou konferenci. Na snímku Miloš Říha mladší. | Foto: Deník/Martin Břenek

Začátek prvního a třetího zápasu byl vskutku stejný – hokejoví Berani jak doma s Porubou, tak naposledy na jihu Moravy inkasovali z první střely na branku. Tentokrát to bylo už po pouhých 42 vteřinách hry.

Po úvodních 20 minutách doháněli jen jednobrankovou ztrátu. Po další třetině byl rozdíl už třígólový, když ševci nejprve inkasovali v oslabení, po polovině zápasu i z trestného střílení.

OBRAZEM: Hrubky v obraně i časté fauly. Berani prohráli také ve Znojmě

„Znovu nemůžu být spokojený s pasáží ve druhé třetině. Pod dojmem stavu 0:2 se zblázníme, každý si začne dělat co chce, ze zápasu se pak stane blázinec,“ zlobil se Říha.

Nástup do závěrečné části byl i díky početním převahám nadějný. Hostům se podařilo snížit, rovněž ve třetím utkání v letošní sezoně Chance ligy se prosadil Lang. Následně měli i tlak, který však zabrzdil faul Hrbase. Pak už se vše sesypalo.

„Soupeř ujede, z první akce třetiny dá na 4:1. Je to hodně těžké. Každý hráč i trenér si to zažil. Musíme věřit, že se to otočí,“ neskládá zbraně Miloš Říha, který Berany v loňské sezoně dotáhl až do baráže o nejvyšší soutěž.

Zlínští hokejisté ve dvou ze tří dosavadních duelů své soupeře jasně přestříleli, jen v Sokolově měli menší počet střel na branku. Ze 110 pokusů se prosadili jen šestkrát.

„Máme puk na hokejkách, střílíme, soupeř nás zároveň nepřehrává, není lepší, dává však góly. Nám v zakončení chybí klid,“ mrzí kouče střídačky ševců.

„Každá vážnější akce, každá chyba je naopak potrestána gólem. Nedá se nic dělat, musíme se s tím porvat. Musíme makat! Samo to nepřijde,“ uvědomuje Říha.

O první výhru od šestého finále uplynulého ročníku Chance ligy proti Vsetínu bude usilovat v sobotu. Do Trinity Bank arény Luďky Čajky přijede Frýdek-Místek, který ve třetím kole porazil Pardubice B. Začíná se v 17.30 hodin.