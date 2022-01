„Do utkání jsme chtěli vstoupit dobře, což se nám podařilo jen v úvodních třech střídáních. Pak jsme se úplně zbytečně nechali vyloučit do tří. Čtyři vyloučení během úvodní třetiny nám vzala odhodlání," narážel Rob na velký počet trestů.

Berani po úvodní prohrané třetině 1:3 ve druhém dějství snížil na rozdíl jediné branky, ve třetí však inkasovali třikrát a z ledu lídra odjeli s vysokou porážkou 2:6. „Dostáváme laciné góly, každého soupeře tím posadíme do tempa, nám to naopak uškodí. Třinec zaslouženě vyhrál, my jsme body bohužel neodvezli," mrzelo bývalého výborného útočníka.

Kritický Kubiš: Co jsme si mysleli? Že ho zbijeme a dostanou dvě minuty?

Hokejisté Třince kvůli výskytu covidu-19 v týmu museli odložit uplynulé tři střetnutí. O odklad žádali také proti Zlínu a Olomouci, Berani jim na rozdíl od Hanáků nevyhověli. „Situaci jsme detailně posuzovali. Řekl bych, že každý tým si touto situací v extralize projde, v těchto dnech to padlo na Třinec. Nevěřím, že nám se to vyhne.“

Ihned také přiblížil další podrobnosti. „Měli jsme obavy s nahuštěným programem. Třinec navíc má k dispozici Frýdek-Místek a k dispozici tak dva velmi kvalitní týmy. Určitě má v tomto výhodu. Stejně jako my měl absence (Köhler, Novotný, Gazda, Němec, Okál, Zabusovs – pozn. red.). Přesto se domnívám, že stále disponoval silným týmem," uzavřel Luboš Rob.

Berani další utkání Tipsport extraligy měli odehrát v neděli doma proti Mladé Boleslavi, rovněž v týmu Bruslařů se však objevil koronavirus. Svěřenci Luboše Jenáčka tak následující utkání odehrají až v úterý na ledě Plzně.