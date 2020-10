„Potřebovali bychom trénovat ve vnitřních prostorách, tedy na kluzišti. Hokej je totiž velmi specifický sport. Venku si sice můžeme zahrát fotbálek, ale určitě nás to nezachrání. Upínáme se na chvíli, až se budeme moci vrátit,“ vyhlíží Svoboda datum návratu, až jeho svěřenci opětovně budou moci vyjet na led.

Současná pravidla jsou nejen pro hokejové Berany jasně daná – uzavřená vnitřní sportoviště a maximálně povolené shromažďování 6 osob.

„V této chvíli se nedá odpovědět, kdy bychom se rádi ideálně sešli. Všichni reflektují, jaká je současná situace. A to i vzhledem k nastávajícímu počasí,“ vzpomíná 53letý kouč na nepříznivé podmínky z uplynulého týdne.

Hokejisté Zlína se do tréninkového procesu, který mají v současné době individuální, vrací poprvé od začátku října, kdy v prvním týmu vyšly pozitivní testy na koronavirus.

„Jsou to profíci. Sami dobře ví, co je pro ně prospěšné, aby po fyzické stránce nebyli zanedbaní,“ věří Svoboda v zodpovědnost svých svěřenců.

Kdy se však hokejisté po několika týdnech znovu sejdou, konkrétně nespecifikoval.

„Společnou přípravu v rámci nařízených možností možná učiníme příští týden. Po konci karantény je ke všemu fyzická připravenost jednotlivých hráčů odlišná,“ zmiňuje skutečnost, že u některých členů zlínského kádru proběhlo onemocnění COVID-19 odlišným způsobem.

„Většina z hráčů měla mírnější průběh. Některé z nich potkala velká únava a nemohoucnost. K tomu se právě vztahují tréninkové plány, přeci jen určitá rekonvalescence tam chvíli bude. Není tak důvod jim nasazovat obrovské dávky. Spíše o tom, aby každý sám na sobě zapracoval, podle toho, jak se cítí,“ přibližuje Svoboda, který se zároveň domnívá, že jeho svěřenci budou mít velkou chuť do dalších tréninků a zápasů.

Vzhledem k současným vládním opatřením, která zamezují trénování ve vnitřních prostorech sportovišť, se začalo debatovat o přípravě na ledě za hranicemi. K této alternativě například sáhl konkurent z Třince.

„Vůbec jsme o tom nepřemýšleli. A to jak z organizačního, tak finančního hlediska. Nedomnívám se, že je správné vyjet. Všichni bychom měli mít stejné možnosti a podle nich také postupovat,“ deklaruje zlínský kouč.

Zároveň se ptá: „Co nám to pomůže, když tam pojedeme, a za týden stejně nebudeme moci hrát? Nemá to žádný smysl. Všichni bychom naopak přivítali, kdybychom tady mohli trénovat na ledě, a to i po malých skupinách. Přesně tohle by pro nás v současnosti bylo smysluplné,“ vidí jednoznačné řešení, které by hokejistům pomohlo v přípravě.

Některé kluby z nižších soutěží se v současné době rozhodly rozpustit ledovou plochu. Podle Roberta Svobody však takový scénář na hlavním zlínském zimním stadionu Luďka Čajky nehrozí.

„Z úsporných opatřeních se tak do konce roku stalo v menší PSG hale, protože to nedávalo smysl udržovat. Momentálně však nejsme ve fázi, kdy by se u nás měla zrušit sezona. Současná situace tady nemůže být donekonečna. Snad se to zlepší ve společenském měřítku a přijdou náznaky, že se stav u nás zlepšuje,“ míní Svoboda.

Rovněž hlavní trenér Beranů musel v uplynulých dnech podstoupit karanténu, během které mimo jiné stačil sledovat hokejové zápasy.

„Měl jsem spoustu nápadů, co dohnat,“ usmívá se. „Byl tak alespoň větší prostor na ostatní utkání. Ať už z cizích soutěží, nebo z té naší,“ dodává.