Berani v 5. kole Tipsport extraligy proti hradeckému Mountfieldu dokázali odpovědět o sedm minut později. „Do hry nás vrátila úspěšná přesilovka. Jsme rádi, že jsme si tím gólem pomohli," pochvaloval si Svoboda.

„Soupeř byl ve druhé třetině silnější, dostával nás pod tlak. Těžko jsme se dostávali ze hry, kterou měl v přesilovkách. Skvělá střela Okála nám dala šanci hrát o body. Jeden je v celkovém součtu málo, po prvním střídání bychom asi ho brali," přemítá lodivod Beranů.

Důležitým mužem zápasu byl pro Berany Libor Kašík, na kterého v zápase letělo 47 střel. „Káša nám v těžkých sezonách vždy výrazně pomohlo. Tlak zvládá, stejně tak tomu bylo dnes," liboval si 54 letý kouč.

Svěřenci Roberta Svobody za úvodní zápasy už čelili 206 střelám. V této bilanci se nachází na posledním místě. Před nimi je Kladno (186 střel) a Liberec (166 střel). Ve dvou posledních zápaseh to z pohledů Beranů na střely vypadalo 20:42 a 22:47. „Nehraje se na střely, ale góly. A to dnes bylo 2:2," uvedl Svoboda.

Hokejisté Zlína po pěti odehraných zápasech nejvyšší soutěže disponují pouze dvěma body. Po nedělním večeru jsou na posledním místě. „Hlavy nevěšíme, musíme to přežít. Věříme, že se nám vrátí důležití hráči, kteří nám můžou pomoci s kvalitou hry," přeje si Robert Svoboda.

Berani by si návrat klíčových hráčů pochopitelně přáli co nejdříve. Jaká je však nyní možnost střídavých startů? „Moc prostorů není, Chance liga má taky jisté tempo. Jsme rádi, že Přerov nám pomohl s Honzou Svobodou, který byl zase šikovný. Byl vidět. Možnosti jsou však omezené.“

Vedení přitom ani nezavrhuje možnost podpisu volného hráče. „Nečekáme, co bude. Samozřejmě to zkoušíme. Není to jednoduché," uzavírá kouč Beranů.

Jak jednoduchý či složitý bude úterní zápas proti Liberci? Začíná se v 18.00 hodin na ledě soupeře.