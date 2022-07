Zítra vám končí suchá příprava. Jaká byla?

Dost náročná. Zvolili jsme odlišný způsob přípravy. Spíše ale z pohledu postupů, které jsme dělali za mé doby, nyní jsme to prováděli opačné. Každý hráč měl svůj osobní plán, papír, kde měl naordinované cviky, kolikrát to měl vykonat. Každý v podstatě spoléhal na sebe. Kluci ale samozřejmě byli pod dohledem Libora Chytila i nás trenérů.

Bez pořádné fyzičky to nejde, že?

Pochopitelně ano. Není o ní celý hokej, ale jedna z části výkonů. A to velmi důležitá!

Roli kondičního trenéra zastává Libor Chytil. Jak probíhá spolupráce?

Rozhodně nebyly žádné problémy. Vždy ve středu před následujícím týdnem jsme si sedli, vše prodiskutovali, vymysleli plán toho, jak budou vypadat tréninky, čeho se budou týkat. S Jurou (Juraj Juřík, asistent trenéra – pozn. red.) a Oldou (Oldřich Horák, druhý asistent trenéra – pozn. red.) jsme byli u toho, každý si k tomu řekl své, případně něco, co bychom vylepšili. V 90% případů jsme byli ve shodě.

Jak to vypadá s marodkou?

Naštěstí jsme měli jen drobná zranění, včetně natažených svalů. Kluci s problémy z loňské sezony měli individuální přístup. Libor jim vytvořil plán, který dodržovali. Stav se u nich zlepšuje. Cítí se jistější, na led by měli být stoprocentní. Žádné zranění nepřibylo. Snad vydrží i přes přípravné období.

Hráče od příštího týdne čeká volno. Kdy se znovu vrátí do tréninkového procesu?

Oficiální sraz máme ve středu 20. července. V plánu máme udělat jednu část suché přípravy, plus si nachystat veškeré věci na led. Ve čtvrtek bude jeden led, v pátek druhý. Ostrý start bude následovat v pondělí 25. července.

Od kdy byste se měli připravovat na Zimním stadionu Luďka Čajky?

První varianta byla, že do prvního září budeme na PSG. Nakonec jsou ale i zprávy, že by to mohlo být už i na Čajkovi. Když by tady byl led, tak až od prvního srpna. Každopádně to pro nás není žádný problém. Je to jen kousek.

Původně jste měli v plánu sedm přípravných zápasů. Změnilo se něco?

Vše zůstalo stejné, beze změny. Zájem ještě měly Košice, které mají přípravu na Moravě. Žádost jsme však zamítli, není na to prostor.

Jak to vypadá s kádrem? Plánujete ho ještě doplnit?

Máme okýnka, možná ještě přivedeme dva útočníky – spíše bychom to ale chtěli nechat na začátek nebo průběh sezony. Uvidíme, jak bude fungovat kolektiv . Doplnění by mělo mít hlavu a patu, určitě by to nemělo být pouze do počtu.

Ukáže se na ledě i Valentin Claireaux?

Koty (Martin Kotásek – pozn. red.) s ním naposledy mluvil před odletem na dovolenou, bylo to uplynulou sobotu. Valentin by dle posledních zpráv měl přiletět 26. července, na led se dostat o den později.

Měl by se objevit i Dan Gazda a další opory?

Ano, přesně tak.

Co zapojení mladých hráčů z juniorky?

Nachystáno je šest juniorů, všichni z nich půjdou s námi na led. Jsme domluveni s Jackem (Luboš Jenáček – pozn. red.), v přípravě s námi budou skoro až do začátku startu jejich juniorské extraligy. Chtěli bychom, aby jim pomáhali při rozjezdu. Tedy pokud vyloženě nepřekvapí a nedostanou se u nás do základní sestavy. Spíše se jedná o útočníky. U beků je větší šance, aby hráli.