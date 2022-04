Kouč Beranů Vlach: Kádr je částečně extraligový. Promluvil o Gazdovi i derby

Psala se druhá polovina listopadu 2016 a Rostislav Vlach byl odvolán z pozice hlavního trenéra zlínských Beranů. Nyní se na lavičku ševců vrací po téměř pěti a půl letech. „Tehdejší konec samozřejmě nebyl úplně příjemný. Čas ale vše zahojí. Už není potřeba se vracet k tomu, co nefungovalo, ale zaměřovat se na to, co nás čeká,“ velí nový lodivod Zlína. „Popravdě jsem si už ani nedovedl představit, že se na tuto pozici vrátím. Za tuto šanci jsem však hodně rád,“ dodává kouč extraligových šampionů ze sezony 2013/2014.

Zlínský hokej od druhého extraligového titulu postupně upadal. Čemu to připisujete?

Dle mého názoru se nebudovala zlínská kostra. Kvalitní hráči odcházeli. Ať už to byl Šťastný (David Šťastný – pozn. red.) nebo Říčka (Robert Říčka – pozn. red.). Všichni tito kluci se měli udržet, měla se udělat kostra, jaká byla dříve – Leška (Petr Leška – pozn. red.), Balaštík (Jaroslav Balaštík – pozn. red.) a další. Úroveň stagnovala, herní ani výsledkový pád pak už nebylo možné zastavit.

Berani po 42 letech spadli z nejvyšší soutěže. Návrat by rádi uskutečnili pod vaším velením. K mužstvu jste přitom mohl přijít už na podzim. Proč to nakonec nevyšlo?

Měl jsem povinnosti u národního týmu do 17 let, nechtěl jsem porušit smlouvu a odcházet od rozdělané práce. Ani jsem nejednal o tom, zda by se vůbec dala vypovědět. Něco jiného by bylo, kdybych smlouvu neměl, jednání se Zlínem by asi dopadla jinak.

Teď můžete Berany vrátit do extraligy. Jak vidíte příští sezonu Chance ligy?

Mužstva se na nás budou chtít vytáhnout, budou připravena, hodně motivována. Kluky musíme nastavit, že to tato soutěž bude i o bojovnosti a morálce. S tím do první ligy musíme jít.

Váš syn Roman hrál Chance ligu ve Vsetíně, o soutěži tak máte přehled, že?

Je to méně technická soutěž než extraliga, je tam více bojovnosti a nasazení. V některých fázích je toho až příliš, vzniká hodně faulů. Musíme na to být připraveni, abychom nebyli překvapeni.

Po dlouhé době bude k vidění derby mezi Zlínem a Vsetínem. Budete hrát ale i proti rodnému Přerovu…

Derby se Vsetínem je skvělé pro zlínské i vsetínské fanoušky. Ale hlavně to bude dobré pro pokladníka. (se smíchem) Velké zápasy budou také s Jihlavou. Přerov na tom v uplynulé sezoně nebyl jako v předchozích letech, mužstvo má přesto silné. Pro region to bude hodně zajímavé.

Jak se fanoušci podle vás vyrovnají pouze se druhou nejvyšší soutěží?

Co mám zprávy, tak fanoušci chtějí chodit i na první ligu. Je to však otázka.

Během čtvrtečního dne jste představili změny v kádru. Jak jste s ním spokojen?

Domnívám se, že kádr je částečně i extraligový. Týmu věříme, že by mohl být konkurenceschopný i v případné baráže. Záleží však na průběhu soutěže. Uvidíme, jak se kluci s tím výkonnostně vypořádají. Kdyby to nešlo, posílení je vzhledem i ke konci některých Čechů v KHL možné, hráčů na trhu bude hodně. V průběhu sezony bychom ho případně mohli i doplnit.

V klubu zůstává i obránce Daniel Gazda, který nedávno ve Finsku vybojoval bronzové medaile. Můžete jeho setrvání okomentovat?

Dneska (čtvrtek – pozn. red.) jsem s ním mluvil. O některých zprávách ani neví, odkud přišly. Nesouhlasí s tím, nebylo to napsané dle pravdy. Jsme domluveni, že začne ve Zlíně, nemá s tím žádné problémy. Bavili jsme se i o jeho motivaci, nechceme mu bránit v dalším rozletu. Slíbili jsme mu, že pokud se soutěž dobře rozběhne, jsme ochotni ho na střídavé starty pustit.

Kdy by se měl hlásit na prvním srazu?

Druhého května máme společný sraz. Mikuláš Zbořil, Denis Kindl nebo právě i Gazdič dostanou přibližně čtrnáct dní volna, aby si mohli odpočinout, sezona pro ně byla dlouhá. Pak by měli zahájit přípravu.

V realizačním týmu máte nově mladého trenéra Oldu Horáka a nebo trenéra brankářů Luboše Horčičku. Proč k těmto změnám došlo?

S Jurou (Juraj Jurík, první asistent trenéra Beranů – pozn. red.) jsme o tom debatovali. Něco jsme chtěli změnit, dodat týmu nový impuls a ráz, aby to nebylo stejné jak v sestupové sezoně. Olda s Jurou spolupracoval během loňské sezony juniorky, stejně jako na něj, tak i na Luboše šly dobré reference. Věříme, že oba budou přínosem.