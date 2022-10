Dnes proti Prostějovu úspěšně mířili pouze v jednom případě. „Kluci si šance dokázali vypracovat, bohužel je neproměnili. Je to o nějaké sebedůvěře i štěstí, zatím ho nemáme. Musíme mu jít naproti. Hokejový pánbůh ho vždy přidělá tam, kde se hokejisté snaží,“ nepochybuje Vlach.

Domácím nástup do zápasu s Hanáky nevyšel, soupeř byl ve všech aspektech lepší, živější i důraznější. „Úvod byl mizerný, ještě jsme byli v autobuse ze Sokolova – nejely nám nohy, dopustili jsme se velkých chyb. Hosté měli daleko více šancí, jen díky Hufinovi (Daniel Huf – pozn. red.) jsme nedostali další gól. Soupeř nás deset minut víceméně nepustil na puk, výrazně nás přestřílel,“ poukázal zkušený trenér na aktivitu hostů, kteří v čase 8:19 měli bilanci střel 11:2.

OBRAZEM: Čekání na domácí výhru trvá. Vlach dvěma trefami srazil Berany

Domácí se postupně oklepali, na konci první třetiny po faulu na vlastní osobu využil trestné střílení Mrázek. Do konce dějství zbývalo pouhých 18 vteřin.

Ve druhé třetině to byli zcela jiní Berani, převážně v její druhé polovině. „Hra se vyrovnala, měli jsme herní i střeleckou převahu,“ těšil Vlacha počet pokusů na hostující branku 18:3.

Ševci v následujícím dějství nepolevili, měli řadu solidních příležitostí na vedení – Zbořil, Mrázek či Honejsek však neuspěli. Klec Prostějova zůstala zakletá i přes nucené střídání brankářů ve 47. minutě duelu. „I druhý gólman chytal velice dobře,“ smekl Vlach před Němečkem, který nahradil zkušeného Pavelku.

Jelikož ani Hanáci nevyužili žádnou ze svých šancí, včetně břevna Venkrbce, rozhodlo prodloužení. Hosté sice promarnili dvouminutovou přesilovku čtyř proti třem, jen sedm vteřin po jejím konci i druhý gól hostů vstřelil Roman Vlach.

Syn domácího kouče.

„Většinou to tak bývá, gól nám dal i kdysi proti Varům. Říkal jsem, že branku dát může, ale abychom vyhráli," pousmál se Vlach. „Takto jsme si to nepředstavovali,“ komentoval situaci lodivod zlínské lavičky.

Berani se do příštích zápasů rozhodně mají od čeho odpíchnout. Spokojenost může být i s menším počtem vyloučených, proti Prostějovu přišly jen tři tresty. „Apelujeme na to každý zápas, teď se nám to podařilo nejlépe. (společně s utkáním v Šumperku – pozn. red.) Věříme, že se to udrží a budeme se zlepšovat.“

Do zápasu znovu nezasáhli útočníci Valentin Claireaux a Pavel Sedláček. Jak to s nimi vypadá? „Sedlo by měl naskočit v sobotu, Claireaux má před sebou o něco delší pauzu, nebude to do dvou týdnů. Záleží na tom, jak se to bude léčit,“ nedokáže odhadnout hlavní kouč zlínských hokejistů Rostislav Vlach.

Nejen on si přeje, aby francouzský forvard by byl zpátky co nejdříve. Dost by se hodil.