Zlínská PSG arena ke konci uplynulého roku hostila Turnaj tří zemí. Dva mezistátní zápasy mezi českým a slovenským týmem do 16 let totiž „rozbila“ účast maďarského mančaftu do 18 let. „Soupeře jsme si okoukli proti Slovensku. Věděli jsme, že má velmi dobrý pohyb, je nebezpečný v útočném pásmu,“ vyjmenoval Razým klady čtvrtečního protivníka.

„Na druhou stranu v obraně působí pasivně. Kluky jsme nabádali, abychom se jim vyrovnali fyzicky i bruslařsky, což se podařilo. Navíc jsme je předčili v hokejovosti. Byla na naší straně. Celý zápas jsme vedli, diktovali tempo hry, zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si 60letý kouč.

Co byste vašemu týmu naopak vytkl?

Ve druhé třetině jsme zbytečně dostali dvě branky, za poměrně jasného vedení 4:1 jsme si to zkomplikovali. Soupeř se dostal na dostřel. Tento výpadek nás mrzí. Museli jsme pak trochu zredukovat sestavu, ve třetí třetině jsme soupeře zase přehráli a přidali góly.

Objektiv Jana Zahnaše: PSG aréna viděla 10 branek. Česká U16 znovu jasně vyhrála

Ve Zlíně jste kromě přípravných mezistátních zápasů absolvovali několikadenní kemp. Jak jste s ním spokojený?

Jsme rádi, že kluci si konečně po všech výběrech a trénincích konečně mohli zahrát mezinárodní utkání, že se mohli poměřit. Je to pro ně velká zkušenost. A to i přes skutečnost, že to nebylo s úplnou největší světovou špičkou, na což stále čekáme.

Na utkání určitě budou vzpomínat v dobrém. Říkali jsme jim, že takových zápasů, které jim utkví v paměti, je pouze několik. Jedním z nich je pro některé první reprezentační start. Je fajn, že jsme utkání zvládli, a že si odnesou kladné vzpomínky.

Oba zápasy se odehrály ve zlínské PSG aréně. Jak se vám líbí zdejší prostředí?

Zázemí Zlína jsme kvitovali, vedle je krásná tělocvična na rozcvičení. Jsou zde výborné podmínky pro mládež. Malé haly jsou dostačující, navíc máme blízko hotel. Jsme vážně spokojeni.

Dá se už říct, jaký potenciál má váš tým do 16 let?

Uvidíme, až na nás vyběhne někdo silnější. (se smíchem) Pokud se v únoru povede poměřit s někým z evropské špičky Švédskem či Finskem, tak pak se můžeme bavit, jak jsme na tom. Pochopitelně je pozitivní, že Slováky i Maďáry máme v zádech.

Zklamaný Jenáček o chybě Suhrady i vyloučeních: Rozhodla první část a přesilovky

Ke konci vašeho zlínského tempu se zrušilo mistrovství světa do 20 let. Jak to vnímáte?

Těšili jsme se na zápasy našich hráčů, chtěli jsme je sledovat. Utkání „dvacítek“ jsou celkově hodně poučná, hraje se tam dobrý hokej, je to špička mládežnického hokeje. Zajímavé to je i pro kluky.

Situace v Kanadě se však bohužel vyvinula jinak, než si všichni přáli. Údajnou horší „bublinu“ je však těžké hodnotit, jen jsem si něco přečetl ze slovenské strany. Doba je prostě taková, že je něco nad námi, co nejen o hokeji rozhoduje. Je to velká škoda. Ročník „02“ navíc neměl ani MS do 18 let, loni přišli o sezonu, teď znovu. Kluků je mi líto, určitě to ovlivní jejich kariéru. Stále však mají vše před sebou. Můžeme jen doufat, že se situace zlepší natolik, že vše bude probíhat normálně. Nejen ve sportovním světě.

Mistrovství světa do 20 let nabízí kouzlo i díky atmosféře na přelomu roku. Teď se však mluví o tom, že by se turnaj mohl dohrávat až v létě…

Kluci na to byli nastaveni teď. Asi by se to muselo dohrávat s těmito soupiskami. Nevím, zda by turnaj někdy v květnu měl význam. Uvidíme, zda se vůbec bude hrát olympiáda a jak to bude. Člověk se v této době pomalu nemůže ani na nic těšit. Je to ze dne na den.