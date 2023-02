Valašské Meziříčí před letošní sezonou přišlo o opory Jakuba Pořického nebo Jakuba Apolenáře, soutěž se navíc rozšířila o Znojmo nebo ještě loni prvoligový Havířov. Nejen s těmito nástrahami se muselo potýkat.

Po neúplném 31. kole jste na posledním postupovém místě do play-off. Máte však zápas k dobru. Jak dosud hodnotíte letošní sezonu?

Sezonu bych rozdělil na několik částí. V přípravě jsme se trochu vyrovnávali s odchodem zkušených hráčů, mužstvo jsme doplnili mladíky, dle toho vypadaly i výsledky, nevyhráli jsme skoro nic. Jelikož je liga kvalitnější než loni, tak jsem věděl, že k důstojné roli potřebujeme posílit. Získali jsme kvalitní hráče na střídavé starty, chytli se i kluci, kteří jsou zde nastálo. Uhráli jsme spoustu dobrých výsledků. Před vánoci jsme byli jen pár bodů za třetím místem, což bylo i nad očekávání.

Přišel nový rok a hlušší období, z osmi zápasů jste vyhráli jen dvakrát. Co stojí za posledními neúspěchy?

Po vánocích na nás dolehla krize. Máme hodně mladých kluků, neměli jsme tolik hráčů na výpomoc. Někteří se navíc úplně nepotkali s formou. V zápasech nepropadáme, se soupeři hrajeme vyrovnaně. Pokaždé nás ale srazí něco jiného – někdy to nevyjde obraně s gólmanem, podruhé zase máme šance, ale nedáme z nich góly. Načasovali jsme si to na nejhorší možný okamžik. Nic ale nevzdáváme, bojujeme, makáme. Věříme, že play-off uděláme. V podstatě nám začíná už teď v sobotu, musíme jet na krev.

Na konci ledna jste v Novém Jičíně utrpěli prohru 0:9. Co se přihodilo?

Zápas bohužel nevyšel nikomu. Byli jsme špatní dozadu, měli jsme i špatný přístup, domácím jsme to odevzdali. Navíc jsme prohráli s přímým konkurentem o play-off. Museli jsme si to hodně vyříkat. Někteří kluci to neberou až tak vážně, jak by měli, stačí pár zápasů, a jsme devátí. 30 kol jsme se pohybovali na příčkách play-off, byla by velká škoda, kdybychom z toho teď vypadli.

Po minulé sezoně jste chválil brankářský post. Jaká s ním nyní panuje spokojenost?

Jirka Slovák navázal na výkony z loňska, když byl zdravý, chytal nadstandardně, spousta vítězství jde právě za ním. Šmudla (David Sachr – pozn. red.) loni chytl nemožné, takový zápas však v letošní sezoně ještě neměl, což bychom potřebovali. Bohužel doplatil na naše horší zápasy, nechci to tak házet na něj. Je to dáno i tím, že nemá takovou podporu týmu, není tam takové blokování střel. Na závěr sezony máme kvalitní trojici gólmanů, dobře se jeví i Kryštof Ševců.

Uplynulou sezonu jste ovládli základní část II. ligy Východ, postoupili jste do semifinále. Proč jste nedokázali navázat na loňské výsledky?

Liga se doplnila kvalitními týmy s dobrými hráči. Kvalitně posílila i například Kopřivnice, Hodonín je úplně jiný než loni. Soutěž je tak ohromně vyrovnaná, lepší o 40 až 50 procent. My jsme naopak o něco slabší, nemáme takové hráče jako v uplynulé sezoně. Přičítá se k tomu i nějaké to zranění, pracovní vytíženost, horší je i docházka. Pokud u týmu zůstanu i pro příští sezonu, přál bych si, aby se to trochu změnilo.

Po úspěšné sezoně u vás skončil obránce David Vosátko, ale i Filip Weintritt, Jakub Apolenář a Jakub Pořický. Poslední duo přitom v loňské základní části nasbíralo 54 kanadských bodů. Je to pro vás citelnější ztráta než jste čekali?

Chybí nám i body od hráčů, kteří zde zůstali, v počtu vstřelených branek jsme čtvrté nejhorší mužstvo soutěže. Útočníci zůstali za očekáváním. Hodně bodů naopak mají beci, což naopak loni tolik nebylo.

Je nyní pro vás prioritou vybojovat play-off?

Našim zbožným přáním je skončit do sedmého místa, čímž bych si vyhnuli Znojmu, které je i přes poslední výkyvy jinde. Znovu bude suverénní. Pokud bude mužstvo zdravé a někdo nám pomůže v rámci střídavých startů, tak jsme schopni hrát s každým týmem od druhého místa. Porazili jsme Vyškov, Kopřivnici i Havířov.

Když se zeptám na rovinu. Nebál jste se v průběhu sezony o místo?

Trenér to nikdy nemá jisté. (úsměv) S jednatelem klubu Tomášem Vašicou však mám nadstandardní vztahy, a pokud by usoudil, že mužstvu už nemám co dát, tak bych to pochopil. Jsme však realisté, primárním cílem byl postup do play-off, což nyní stále splňujeme. Momentálně máme lehkou krizi, těm se ale nevyhnou ani týmy jako Třinec, Kometa nebo Vsetín. Obzvláště ve II. lize není jednoduché hrát bez výkyvů.

Velké krizi se po sestupu z Tipsport extraligy nevyhnul ani Zlín. Jak vám ve větší spolupráci narušilo účinkování Vyškova v soutěži?

Spolupráce ze začátku sezony probíhala, na celý ročník máme mladé kluky Kozubíka s Martincem, Zlín nám v průběhu půjčil i Talafu s Riedlem. Jak však pan Hamrla (Robert Hamrla, generální manažer Beranů – pozn. red.) převzal Zlín, tak všechny střídavé starty zatrhl, mají je vyřízené do Vyškova. Momentální spolupráce ohledně střídavých startů je na mrtvém bodě.

A co se týče spolupráce se Vsetínem?

Absolutně si nemůžeme stěžovat. Spolupracujeme s jejich juniorským mančaftem, chodí nám pomáhat kluci z A-týmu, Ríša Pětník je s námi skoro pořád. Vypomáhali nám i starší hráči. Sami kluci ve Valmezu vidí, že bez jejich pomoci děláme body těžko.