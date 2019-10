„Zatím se v tomto směru nic nemění, trenéři zůstávají,“ reagoval pro Český rozhlas Zlín generální manažer Martin Hosták.

Vedení posledního klubu extraligy nepříznivou situaci řeší hráčskými příchody.

„Snažíme se nějakým způsobem oživit kádr, takže sháníme posily, zejména do útoku, abychom povzbudili chuť hrát. Kromě toho, co jsme doteď představili, ještě další změny přijdou,“ poznamenal Hosták s tím, že kromě francouzského útočníka Valentina Claireauxe do nedělního zápasu v Hradci Králové představí minimálně jednoho hokejistu.

„Po zkušenostech z minulých dnů bych to nechal v této anonymní podobě,“ nechtěl Hosták prozradit podrobnosti poté, co zamýšlená posila Petr Pohl i přes domluvu nakonec z angažmá v Baťově městě v úterý vycouvala a dala přednost německým Drážďanům.