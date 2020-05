S jakými pravidly se rozehraje? Bude se opět přímo sestupovat, nebo vedení českého hokeje nasadí na extraligu petlici se zámkem? To zatím nikdo netuší.

„Hlavně by měl být vidět výhled na čtyři, pět let. Ať víme, v jakém cyklu pracujeme, a ten bychom měli dodržet. Ne, že se každý rok budou pravidla soutěže měnit. To prostě nejde,“ reaguje v rozhovoru pro Deník 52letý Svoboda, jehož čeká u týmu s loňskou pauzou čtvrtá sezona.

Mluví se o uzavření extraligy z ekonomických důvodů, které kvůli pandemii koronaviru řeší všechny kluby. Návrh vedení svazu na čtyřletý cyklus se vám zamlouvá?

To není otázka pro mě, klíčové je stanovisku klubu. To má v kompetenci oficiálně prezentovat Martin Hosták (generální manažer klubu – pozn. aut.). My jsme k tomu zaujali nějaký postoj, který bude do konce května odprezentován. Pokud jde o můj osobní názor, tak baráž je sportovně nejspravedlivější.

Takže byste byl pro rozšířenou baráž, jak dlouhodobě prezentuje Martin Hosták?

Jasně že ano. Dva nejlepší týmy z Chance ligy a dva nejhorší z extraligy. Má to širší záběr, sportovně se týmy porovnají s druhým, jestli je lepší nebo ne. Poté jsou samozřejmě otazníky, aby všichni měli stejnou možnost přípravy. Nemyslím si, že přímý sestup, respektive postup je správný. Podle mě je zastaralý a překonaný. Když pominu letošní sezonu, naposledy se hrál před více než třiceti lety. Vždyť i fotbal se posunul do baráže stejně jako boj o záchranu na mistrovství světa. Kladno letos sestoupilo spíš smolně, než aby bylo jasným outsiderem.

Není uzavření soutěže ze sportovního hlediska krok zpátky a alibismus, jak tvrdí v Plzni nebo na Spartě?

Ale proč? V NHL, KHL nebo ve Finsku jsou také alibisté, když mají uzavřenou soutěž a přistupují k platovým stropům? Proč my na to nepřistoupíme a máme rozevřené nůžky, kdy je na tom někdo ekonomicky velmi dobře, ovšem za pár let to už platit nemusí. Bavme se o principech, proč se tady pořád podsouvá, že to pro nás není a fanouška by to nebavilo? Proč by to nemohlo být zajímavé? Vždyť by se mohl hrát ofenzivní hokej, padalo by víc branek. Nevidím to špatně. Přirovnávám to k zápasu s Olomoucí před Vánoci, kdy jsme vyhráli 8:6. Každý si přišel na své, padlo hodně branek, v zápase bylo hodně zvratů. Pořád mi připadá divné, že my se upínáme, kdo bude nejhorší. Nikoliv, kdo bude nejlepší. Přitom mě nezajímá, kdo na olympiádě skončí už v rozběhu. Můžeme se na to dívat, jak chceme. Je to myšlením. Hokej se hraje především pro vítězství. Já bych to nezavrhoval. Ve Finsku to takhle funguje. Pořád někam vzhlížíme. Proč ne nyní?

V případě uzavření extraligy nemáte obavy o motivaci hráčů?

Nebojím. To už je zase o práci trenéra a realizačního týmu. Osobně bych nenechal někoho lajdat. Hráč pořád musí dokazovat, že má na pozici, kterou má. Musí si ji obhájit. Tohle si nemyslím. Nestačí mi argument, že to nefunguje v první lize. Jsou to jiné soutěže. Projděme si jednotlivé názory funkcionářů.

Co říkáte na návrh Sparty, Plzně a Liberce, aby se extraliga zúžila na dvanáct týmů?

Tak se podívejme, jak se došlo k počtu čtrnácti klubů. Pamatuji ještě doby, kdy nejvyšší soutěž hrálo deset týmů. Co je správně? Budeme rozhodovat podle ekonomické síly, nebo podle tradice? Fakt nevím. Tohle je na dlouhou diskuzi. Nejde druhého května říct, že sestoupí dva kluby, ať máme dvanáct mančaftů. Každý klub je v nějakém stadiu vývoje a skladby týmu. Pochopím, když se k tomu dospěje, ale musí to mít nějaký čas na přípravu. Tak, aby každý věděl na čem je. Nemám problém, když se řekne, že za dva roky budou sestupovat dva kluby, budeme mít prostor si na to připravit tým. V opačném případě by asi každý tým rád přivítal nějakou posilu, ale tomu současná situace nepřispívá.

Nebojíte se, že to takhle opravdu dopadne a budete skládat mančaft za pochodu třeba i během sezony?

Ne, já se nebojím. S Larrym (Martinem Hamrlíkem – pozn. aut.) říkáme, co nemůžeme ovlivnit, tím se netrápíme. Diskuze by zcela jistě měla být delší a širší. Rozhoduje spousta aspektů, které je potřeba diskutovat. Hlavně by měl být vidět výhled na čtyři, pět let. Ať víme, v jakém cyklu pracujeme, a ten bychom měli dodržet a ne, že se každý rok budou pravidla soutěže měnit. To prostě nejde.

Pojďme ještě k letní přípravě. Probíhá bez komplikací zdravotních problémů?

Hráči se už vrátili do své každodenní činnosti. Kromě těch, co byli na operaci, tedy Tomáš Žižka a Zdeněk Okál, jsou všichni v plném zápřahu. Zdeněk už se navíc trošku zapojil. Už jedeme podle plánu.

Fungujete tedy ještě v nějakém omezeném režimu?

Už jak jsme to vždycky praktikovali. To znamená, že velkou část máme rozdělenou na dvě skupiny, aby tréninky splňovaly, co od nich chceme. Nejsme žádným způsobem omezení. Už jsme zapojili i herní prvky jako fotbálek. To se nám osvědčilo, hráči si to pochvalují.

Už máte pevný termín zahájení přípravy na ledě?

Mělo by to být poslední týden v červenci. Každopádně, jestli se něco změní, nebo ne, je otázka. Takhle to máme naplánováno.

Program přípravných zápasů už máte připravený?

Zatím jej připravujeme. Připravuje se jistý letní turnaj, který by měl být součástí přípravných zápasů. Měl by mít i nějaký soutěžní charakter, na druhou stranu pořád je to jen příprava, kde chceme zkoušet hráče. Uvidíme, jak se nám bude dařit a podle toho bychom reagovali na vývoj v případě zařazení i dalších přípravných zápasů.

Bylo by v plánu i vloni neuskutečněné derby se Vsetínem?

Derby se Vsetínem se zatím žádné nechystá. Program přípravy je specifikovaný. Po loňském neúspěšném pokusu o uspořádání to ani není téma. Nikdo derby nechtěl pořádat. Tohle teď vůbec neřešíme.

Okolnosti derby uspořádat by tomu mohly nahrát, jelikož by se mělo hrát bez diváků …

To se neví. Nechceme hrát bez diváků. Věříme tomu, že se vše bude postupně uvolňovat tak, že na začátku sezony bude návštěvnost taková, aby zápasy měly důstojnou kulisu. Ale to je jen naše přání, aby na stadion mohlo třeba pět tisícovek lidí.

NÁVRH SVAZU

Sezona 2020/21

– počet účastníků: 14

– 52 kol v základní části (52 termínů)

– družstva umístěná na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 5. až 12. místě postupují do předkola play off

– předkolo na tři vítězná utkání, čtvrtfinále, semifinále a finále na čtyři vítězná utkání

– ze soutěže se nesestupuje

– do soutěže pro sezonu 2021/22 postupuje vítěz Chance ligy, splní-li podmínky stanovené Licenčním řádem pro účast v extralize ledního hokeje

Sezona 2021/22

– počet účastníků: 15

– 56 kol v základní části (60 termínů)

– družstva umístěná na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 5. až 12. místě postupují do předkola play off

– předkolo na tři vítězná utkání, čtvrtfinále, semifinále a finále na čtyři vítězná utkání

– ze soutěže se nesestupuje

– do soutěže pro sezonu 2022/23 postupuje vítěz Chance ligy, splní-li podmínky stanovené Licenčním řádem pro účast v extralize ledního hokeje

Sezona 2022/23

– počet účastníků: 16

– 60 kol v základní části (60 termínů)

– družstva umístěná na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 7. až 10. místě postupují do předkola play off

– družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do Chance ligy

– předkolo na tři vítězná utkání, čtvrtfinále, semifinále a finále na čtyři vítězná utkání

– družstva umístěná na 11. až 14. místě sehrají dvě kola play-down vždy na čtyři vítězná utkání, tj. 11. – 14. a 12. – 13. a následně poražená družstva mezi sebou s tím, že družstvo, které prohraje obě kola play down sehraje baráž s vítězem Chance ligy na čtyři vítězná utkání o účast v extralize ledního hokeje 2023/24

Sezona 2023/24

– počet účastníků: 14

– 52 kol v základní části (52 termínů)

– družstva umístěná na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 7. až 10. místě postupují do předkola play off

– předkolo na tři vítězná utkání, čtvrtfinále, semifinále a finále na čtyři vítězná utkání

– družstva umístěná na 11. až 14. místě sehrají dvě kola play down vždy na čtyři vítězná utkání, tj. 11. – 14. a 12. – 13. a následně poražená družstva mezi sebou s tím, že družstvo, které prohraje obě kola play down sehraje baráž s vítězem Chance ligy na čtyři vítězná utkání o účast v extralize ledního hokeje 2024/25

NÁVRH TŘÍ KLUBŮ (PLZNĚ, SPARTY PRAHA A LIBERCE)

Sezona 2020/21

– počet účastníků: 14

– 52 kol v základní části

– družstva umístěná na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 7. až 10. místě postupují do předkola play off

– družstva umístěná na 11. až 14. místě si zahrají šestikolové play out, do kterého se budou započítávat i výsledky ze základní části, družstva umístěná na 13. a 14. místě sestupují do Chance ligy

– do soutěže pro sezonu 2021/22 postupuje vítěz Chance ligy, splní-li podmínky stanovené Licenčním řádem pro účast v extralize ledního hokeje

Sezona 2021/22

– počet účastníků: 13

– 48 kol v základní části + 4 až 6 regionálních derby, celkem 52 až 54 utkání

– družstva umístěná na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 7. až 10. místě postupují do předkola play off

– družstva umístěná na 11. až 13. místě si zahrají osmikolové play out, do kterého se budou započítávat i výsledky ze základní části, družstva umístěná na 12. a 13. místě sestupují do Chance ligy

– do soutěže pro sezonu 2022/23 postupuje vítěz Chance ligy, splní-li podmínky stanovené Licenčním řádem pro účast v extralize ledního hokeje

Sezona 2022/23

– počet účastníků: 12

– 44 kol v základní části + 10 až 12 přilosovaných zápasů a regionálních derby, celkem 54 až 56 utkání

– družstva umístěná na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, družstva umístěná na 7. až 10. místě postupují do předkola play off

– družstva umístěná na 11. a 12. místě si spolu zahrají čtyři utkání, k nimž se budou započítávat i výsledky ze základní části, družstvo umístěné na 12. místě sestupuje do Chance ligy

– do soutěže pro sezonu 2023/24 postupuje vítěz Chance ligy, splní-li podmínky stanovené Licenčním řádem pro účast v extralize ledního hokeje