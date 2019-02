Zlín – Už se nemusí bát nikoho. V listopadu během herní a výsledkové krize ze série proti extraligovým obrům z Liberce (0:4), Spartě (0:4) a Třinci (1:7) vyšli bez bodu s negativním skóre 1:15. Nyní v posledních dvou zápasech roku 2016 hokejisté PSG Zlín aktivní hrou zatopili úřadujícímu mistrovi z Liberce (2:3) a vyhráli na Spartě (3:0).

PSG Zlín. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Soutěž je vyrovnaná, není slabých soupeřů, odehráli jsme velmi dobré utkání, když se budou snažit a makat naplno, mají šanci s každým, potvrdilo se to na Spartě, ale měli jsme i štěstí," uznává kouč Robert Svoboda.

Pod vedením trenérského dua Svoboda – Hamrlík se tým zvedl a po dvou měsících se vrátil do elitní desítky. „To je příjemné pro kohokoliv. Zbývá osmnáct kol, cesta je ještě strašně dlouhá. Je to otevřené. Musíme věřit, že takhle to je správné. Naše poslední výsledky nám však nahrávají," zmínil Svoboda bodové zisky z ledu soupeřů v Pardubicích a právě na Spartě. Ševci však mají na předposlední Pardubice náskok jen sedmi bodů, na jedenáctou Plzeň pouze bod.

Současného extraligového lídra má už tým nastudovaného. „Třinec není v čele náhodou. Má silné individuality hráčů, kteří jsou schopni reprezentovat. My však nejsme v pozici, abychom se báli nebo byli odevzdaní. Víme, jaké mají možnosti a chceme být nepříjemným soupeřem a bodovat. Nemáme se čeho bát," je zdravě sebevědomý Svoboda, jemuž se vrací do sestavy Chytil. Naopak duo Honejsek s Matějíčkem je mimo hru. „V případě Matějíčka je to na delší dobu. Honejsek se vrátí snad v nejbližší dohledné době. Budeme rádi když v tomto týdnu zasáhne do hry," věří Svoboda.

Za staré elektro máte vstupenku

Překáží vám doma starý mobilní telefon, počítačová klávesnice, myš, notebook či jiné spotřebiče? Přineste je dnes na moravské derby HC PSG Zlín s Třincem a můžete za ně získat vstupenku na utkání. Celkem bude k dispozici 100 lístků. Speciální červený stánek vám bude k dispozici už dvě hodiny před zápasem. Více informací najdete na http://www.hokej.zlin.cz/