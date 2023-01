„Zápas jsme zvládli velice slušně. Kluci k němu přistoupili zodpovědně a vlastně jsme Hradiště do nějaké vyloženě pro nás nebezpečné situace nepustili,“ pochválil mančaft spokojený trenér Uherského Ostrohu Ivan Klauda.

Hostům ani nevadilo, že v brance měli až čtvrtého gólmana Jana Holého. Ten na sebe navlékl výstroj v soutěžním zápase po dlouhých pěti letech, přesto neinkasoval a udržel čisté konto.

„Vypadli nám naši tři brankáři a Honza po čtrnácti dnech tréninku a pěti letech bez hokeje nezklamal. Ojedinělé šance soupeře pochytal, případně zkušeně vykryl,“ ocenil gólmana Klauda.

Holý musel zaskočit místo Dolíšky, jenž v Ostrohu hostuje z Hodonína a v sobotu

vypomáhal ve druhé lize právě Baníku. Peprník je zase na dlouho naplánované dovolené a David Stašek chytal zápas za dorost.

Hostům navíc v derby scházeli Vilém a Lumír Galuškovi. Prvně jmenovaný si poranil na tréninku tříslo a druhý borec má zraněné rameno od utkání s Uherským Brodem.

Kouč Ostrohu je velmi rád, že se týmu daří vyhrávat i bez dlouholeté jedničky Šurého, který zamířil do druholigového Hodonína.

„Kritikům, kteří roky zlehčovali výkon celého týmu větou „Bez Šurdy byste nevyhrávali“, jsme dokázali, že hrajeme jako tým a umíme se přizpůsobit každé situaci,“ prohlásil.

„Desetiletá práce, kdy se držíme na vrchu tabulky, není práce jednoho nebo dvou hráčů, každý rok a každý tým má nějaké osobnosti, které rozhodují. Byl tu Antonovič, Klimovič, gólmani Valúch a Vlachynský, byla tu zkušená obrana Nevídal - Rauš, Kučera - Vaněk, byl tu Šurý a David Rauš, který výborně podporoval útok Galuška – Flora – Stránský. Teď tu máme skvělý útok Mika - Zalubil - Červenka, podpořený poctivou prací a bojovností dalších pětek,“ říká.

Tříbodový hrdina Kindl: Fanoušci byli neskuteční! Proč mu to zatím nevycházelo?

„Přes všechny osobnosti, které v Ostrohu vznikly, nebo byly, tak vždy to byla týmová práce celého týmu, od posledního hráče a přístupu čtvrté pětky až po přístup všech klíčových hráčů, ředitele zimáku, trenérů a vedoucího mužstva,“ pokračuje.

„Vítězství se skládá z maličkostí, ani v extralize jedna hvězda nevyhraje celou soutěž nebo jeden vynikající brankář nezařídí vítězství a nevychytá zlato. Můžete mít vynikající jednu pětku, ale bez poctivé práce druhé a třetí taky nevyhrajete zápas,“ má jasno Klauda.

Podle něj je důležité mít poctivý tým, který chce trénovat v plném počtu, chce vyhrávat a věří v to, co dělá a co trénuje. „V posledním zápase za nás nastoupili i junioři. V brance byl borec, co pět let nechytal, přesto jsme týmovým pojetím utkání zvládli a ještě s nulou, těší Klaudu.

„Pokud budeme s takovým přístupem přistupovat i nadále, tak se můžeme na špici soutěže pohybovat ještě několik let. Chce to stále poctivě trénovat a přistupovat ke všemu, co děláme, zodpovědně,“ dodává kouč.

V Uherském Hradišti se v sobotu hrálo derby s Uherským Ostrohem.Zdroj: HOKEJ Uherský Ostroh

Domácí trenér Lukáš Kašný byl na svěřence i přes nepříznivou porážku hrdý. „Nemohu klukům nic upřít. Naopak, jsem na ně pyšný. Dřeli celých šedesát minut, ale na daleko zkušenějšího soupeře to nestačilo,“ povzdechl si.

„Stačí se ale podívat na soupisku a je to jasné. Ale i když jsme nastoupili s osmi osmnáctiletými kluky, donutili jsme soupeře hrát na dvě lajny, což je právě jejich vizitka,“ říká.

„Ukazuje se, že kluci jsou na dobré cestě se zlepšovat. Bohužel v rozhodujících chvílích nám chybí pilíře sestavy, které by to rozhodly. Do konce sezony jsme přišli o osm zraněných hráčů, což je strašně moc,“ prohlásil.

Hokejisté Uherského Hradiště přesto v derby bojovali, protivníka trápili. „Soupeř byl lepší a zkušenější. Bohužel v první třetině jsme inkasovali gól po té, co jsme šli sami do přečíslení. Jinak jsme srdnatě vzdorovali. Snažili jsme se o trošku tvrdší a jednodušší hru, souboje víc dohrávat, což nám půl zápasu vycházelo. Bohužel jsme se nevyvarovali zbytečných faulů, po kterých jsme zaslouženě pykali,“ uvedl Kašný.

Podle něj celý zápas rozhodlo trestné střílení hostujícího Miky ve 38. minutě, kdy zvyšoval na 4:0.

„Z mého pohledu této situaci předcházel faul soupeře, který sudí nepotrestal,“ míní kouč Uherského Hradiště.

Na rozhodčího ale debaklu nesváděl. „Neměli jsme takový tlak do branky, v koncovce jsme byli bezzubí,“ ví dobře Kašný.

Jeho tým v závěru dorazily dalekonosné střely Miky a Stránského.

Emotivní duel v Brumově rozhodl Bublák

Brumov zvládl důležitou domácí bitvu s Uherským Brodem, rivala zdolal 5:4 a poskočil před Uherské Hradiště na sedmé místo.

Domácí sice v závěrečné části ztratili vedení 4:1, ale v poslední minutě jim vystřelil tři body Radim Bublák, který zužitkoval přesilovku pět na tři.

„Všichni jsme měli velkou radost z výhry, ale v zápase bylo vidět, že se jednalo o derby a na ledě to bylo znát. Byl to utkání plné emocí,“ hlásí kapitán Brumova Jakub Vaněk.

Podívejte se: Podpora fanoušků i tři body Kindla. Takto vypadala výhra Beranů

Zkušený zadák se svými parťáky na souboj s Uherským Brodem celý týden poctivě chystali. „Do zápasu jsem vstoupili velice dobře, dvě třetiny jsem soupeře k ničemu nepustili. Vytvářeli jsme si šance, které jsme ne vždy dobře vyřešili,“ říká.

„Po druhé třetině jsem si řekli v kabině za stavu 3:1, že je to pro nás v boji o play-off velmi důležitý zápas. Bohužel opět se projevila naše nedisciplinovanost a nesoustředěnost. Soupeře jsem dostali zpět do zápasu, když nakonec zvládl i vyrovnat,“ uvedl Vaněk.

Ani trefy Stiksy a Kužílka ale Broďanům body nepřinesly. V závěru neubránili oslabení, po velkém boji padli.

Brumovu k výhře pomohl i odchovanec Zdeněk Urban. Mladý útočník je sice hráčem Zlína, ale na konci sezony bude vypomáhat i mateřskému klubu v Krajské lize mužů.

Celek ze Zlínska nyní čeká lídr soutěže. „Musíme se na to pořádně připravit, jelikož Technika Brno potrestá každou naši chybu,“ ví dobře Vaněk.

Kroměříž doma udolala Boskovice

Kroměříž zvládla těžkou šichtu s Boskovicemi, doma zvítězila po velkém boji 3:2. Hanáci, kteří nastoupili bez několika útočníků, rozhodli sobotní duel dvěma brankami v závěrečné části. Dvakrát skóroval Morev, vítězný gól dal Hubík. Na výhře má obří zásluhu i spolehlivý brankář Tomáš Fajgl. V tabulce zůstala Kroměříž třetí.

„Narazili jsme na těžkého soupeře. Boskovice nás trápily. Diváci viděli vyrovnané utkání, ale po hokejové stránce to nebyla pod pěkná podívaná. Spíš to byl boj,“ uvedl kroměřížský trenér Zdeněk Bečka, který o víkendu postrádal kompletní první formaci. Do akce tak museli i junioři, v útoku zaskakovali obránci. „Kluci studují a v rámci vysoké školy museli absolvovat povinný lyžařský výcvik,“ vysvětluje absence.

I bez opor to ale Hanáci zvládli. „Pro nás to bylo důležité utkání. Jsme rádi, že jsme to ukopali,“ pravil Bečka.

Jižanské derby patřilo Hodonínu

Důležitou výhru v jižanském derby zaznamenalo béčko Hodonína, které šlo do domácího souboje s Břeclaví z pozice outsidera, ale na ledě to tak nevypadalo. Baník sehrál se čtvrtým celkem tabulky více než rovnocennou partii, ze které nakonec bere dva body za výhru v prodloužení. Rozhodující gól vstřelil v čase 61:35 David Janás, pro kterého to byl druhý přesný zásah v utkání. Kromě něj se na vítězství 5:4 gólově podíleli ještě Tom Polák, Michal Kuba a Kryštof Charvát.

„Na zápas jsme se moc těšili a celý týden připravovali, protože derby s Břeclaví jsou vždycky vypjatá. Navíc se nám teď hodí každý bod v honbě za play-off, které si chceme rozhodně zahrát! Kluci ukázali bojovnost, snahu a týmovou práci od začátku utkání až do konce a to do posledního chlapa,“ cení si hodonínský trenér Zdeněk Kučera.

Baník po sobotním triumfu přiživil své šance na účast ve vyřazovacích bojích. Aktuálně na deváté příčce ztrácí tři body na osmé Uherské Hradiště.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 19. kolo -

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 12. Zalubil (Mika, Stránský), 28. Juračka (Rauš, Flora), 35. Flora (Stránský, Juračka), 38. Mika (TS), 54. Mika (Zalubil), 57. Stránský (Flora). Rozhodčí: Slavka — Bačák, Chramosta. Vyloučení: 7:9. Bez využití. V oslabení: 0:2. Diváci: 288.

Uherské Hradiště: M. Hendrych (P. Jakubčík) — M. Řezníček, Z. Fridrich, R. Tischer, M. Skřivánek, V. Pippal, R. Kobylík, M. Lašák, O. Mišťúrik — D. Pavlůsek, J. Forman, A. Witoš, P. Bumbál, F. Petřík, T. Pavlůsek, F. Nohál, V. Jelének, J. Vogl, P. Kršjak

Uherský Ostroh: J. Holý — L. Zalubil, K. Man, Š. Vaněk, F. Fuga, A. Kukuliš, A. Rusňák — J. Zalubil, M. Červenka, M. Rauš, F. Stránský, A. Hlůšek, P. Flora, O. Polehňa, V. Mika, E. Juračka, P. Flora.



HC BRUMOV-BYLNICE - HC SPARTAK UHERSKÝ BROD 5:4 (1:0, 2:1, 2:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Slovák (Častulík, Lysák Tomáš), 34. Bublák (Lysák Michal, Vaněk), 34. Slovák (Lysák Tomáš, Krůžela), 43. Vaněk, 60. Bublák (Macháč, Vaněk) - 37. Kočica (Stiksa, Budil), 45. Stiksa (Budil, Kočica), 46. Kužílek, 51. Stiksa (Řehoř). Rozhodčí: Poláček - Babulík, Tomeček. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:2.

Brumov: Čada (Pospíšil) - Lysák Tomáš, Strnka, Pigulevskyi, Lysák Michal, Krůžela, Vaněk - Arik, Tulpa, Bublák, Lysák Lukáš, Častulík, Urban, Novosad, Macháč, Slovák

Uherský Brod: Popelka - Řehoř, Kadlčík, Uhříček, Kužílek, Tomek, Budil, Vaněk - Bujáček, Vaculík, Macharáček, Stiksa, Bařinka, Vaculín, Klusák, Kočica.



HK KROMĚŘÍŽ - HC BOSKOVICE 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a asistence: 35. Morev (J. Jergl), 46. Morev (Hubík, Jelínek), 53. Hubík – 10. Milotinský (Mikeš, Píchal), 59. Schejbal (Pelikán, Šmín). Rozhodčí: Procházka – Holub, Pařil. Vyloučení: 7:5. Bez využití.

Kroměříž: Fajgl – K. Holík, Nesrsta, Zeman, Prčík, Augustín, Vávra – Hubík, Jelínek, Světlík, Lavička, Dan Opravil, Dom. Opravil, Knápek, J. Jergl, Jan Morev.



SHKM BANÍK HODONÍN B - HC LVI BŘECLAV 5:4 PO PRODLOUŽENÍ (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Polák (Crlík, Janás), 27. Janás (Sedlák), 32. Kuba (Huňady, Výmola), 49. Charvát K. (Běhůnek, Tomi), 62. Janás (Flamík, Miklík) - 14. Sedláček (Svoboda), 31. Papp (Kocúr, Sedláček), 48. Topolanský (Lokaj), 50. Sedláček (Svoboda). Rozhodčí: Smilek - Halás, Smetková. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 251.

Hodonín: Zollpreister (A. Běhal) - Flamík, Crlík, Miklík, Běhůnek, Rýpar, Zlámal - Janás, Sedlák, Polák – K. Charvát, Tomi, Lidák - Huňady, Kuba, Výmola - Matuškovič. Trenér: Zdeněk Kučera.

Břeclav: Michálek (Dymshakov) - Topolanský, Rutkovský, Vyskoč, Směřička, Dora, Göndör, D. Vaněk - Průdek, Gabriška, Svoboda, Zháňal, Lokaj, Juránek, Sedláček, Čápek, Papp, Kocúr. Trenér: Libor Kocúr.