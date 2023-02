„Samozřejmě nás mrzí, že jsme s Brnem prohráli, ale tento zápas pro nás nebyl důležitý. Co bylo, bylo… Základní část je za námi, skončili jsme na krásném druhém místě, ale teď se díváme pouze dopředu,“ říká trenér Uherského Ostrohu Iva Klauda.

Dosavadní výsledky jsou již minulostí, už ve středu začíná čtvrtfinále play-off.

V Uherském Ostrohu se chystají na souboje s neoblíbeným Brumovem.

„Ten správný hokej začíná až teď. V prvním kole máme pro nás nepříjemného soupeře, který nás dokázal v sezóně dvakrát překvapit! Teď se to nesmí a nebude opakovat. Přijďte nám fandit, přijďte nám pomoct, Brumov pro nás není lehký soupeř. Všichni chceme finále a uděláme pro to maximum,“ slibuje Klauda.

Úvodní čtvrtfinále startuje na Slovácku ve středu 22. února od osmnácti hodin, odveta se hraje hned v pátek 24. února na ledě soupeře.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ KVŮLI KONTUMACI PŘIŠLO O DERBY

Hokejisté Uherského Hradiště předvedli v závěrečném zápase neskutečný obrat, když po první třetině prohrávali s Břeclaví 0:4, ale Lvy nakonec udolali 5:4. Duel v 58. minutě rozhodl domácí útočník Witoš.

„Do utkání jsme vstoupili úplně katastrofálně, první třetina nám vůbec nevyšla a jen díky Jakubčíkovi v brance jsme ji neprohráli ještě vyšším rozdílem. V kabině mezi první a druhou třetinou padla mezi hráči i námi trenéry ostřejší slova. Řekli jsme si, že se takto nedá k utkání přistupovat a hrát, že musíme na soupeře vletět a hrát důrazně, a ne alibistický hokej,“ hodnotí duel trenér Uherského Hradiště Lukáš Kašný.

Důrazná rozprava v domácí šatně zabrala. Slovácký celek skóre srovnal na 4:4. „Kluci byli důraznější, všechno řešili jednoduše a stříleli branky. Ve druhé třetině jsme byli jednoznačně lepší a zaslouženě skóre srovnali,“ míní Kašný.

V závěrečné části už to bylo o tom, kdo dá pátý vítězný gól. Domácí se soustředili víc na obranu. Hráli chytře, podobně jako v play-off. „Zápas nakonec dopadl se šťastným koncem pro nás,“ uvedl Kašný.

Uherské Hradiště se ve čtvrtfinále postaví favorizované Technice. „Nás strašně moc mrzí, že Technika vzdala dohrávaný souboj s Brumovem a kontumační prohrou mu darovala tři body,“ prohlásil Kašný.

Hokejisté Uherského Hradiště tak místo třaskavého regionálního derby s Uherským Ostrohem jdou na hlavního favorita. „Přišli jsme o nemalé peníze do klubové pokladny. Na Ostroh by přišlo daleko více lidí. Technika pro nás není tak atraktivní. Navíc její síla je větší než u okresního rivala. Proti ní nemáme co ztratit,“ ví dobře.

Osmý tým po základní části půjde do série s Brňany bez starostí a s otevřeným hledím. „Nechceme jenom totálně bránit, i když síla Techniky je velká. Hráči soupeře mají zkušenosti z první a druhé ligy. Technika jasně řekla, že chce postoupit. Pro naše mladé hráče to však bude velmi cenná zkušenost, první play-off mezi dospělými,“ připomíná Kašný.

FAJGL MÁ NULU, KROMĚŘÍŽ JDE NA BLANSKO

Hokejisté Kroměříže potvrdili získaný bod z Brna domácí výhrou 3:0 nad Blanskem. Hanáci se díky závěrečnému triumfu posunuli před Břeclav na třetí místo. K bronzové pozici jim pomohly dva slepené góly v polovině sobotního střetnutí, kdy nejprve na 2:0 zvyšoval Zavřel a vzápětí se trefil i Zeman. Domácí brankář Fajgl neinkasoval, podruhé v sezoně si připsal čisté konto.

„Hra byla celkem dobrá, ale play-off bude úplně jiné,“ ví dobře kroměřížský trenér Zdeněk Bečka.

Právě Blansko bude soupeřem Kroměříže ve čtvrtfinále play-off. První utkání série, která je vypsána na dvě vítězství, uvidí Kroměříž ve středu 22. února od osmnácti hodin.

„Jelikož Břeclav překvapivě zaváhala s Uherským Hradištěm, situace se vyvinula tak, že půjdeme na Blansko, které nesmíme v žádném případě podcenit. Kluci jsou rádi, ale já mám trošku obavy, aby to nesklouzlo k podcenění. Třeba s Uherským Brodem jsme letos měli špatnou bilanci, o to víc bychom ale byli soustředění. I proti Blansku musíme být naladění vítězně a hrát důrazně,“ burcuje Bečka, který má k dispozici třináct hráčů a čtyři juniory.

FAJKUS SE BLÝSKL HATTRICKEM

Uherský Brod na závěr přestřílel poslední Boskovice 7:6. Hostům k výhře hattrickem pomohl Sebastian Fajkus.

„My jsme chtěli poslední zápas vyhrát, abychom se dobře naladili na play-off, což se nám podařilo, i když jsme si utkání uměli hezky zdramatizovat, jelikož jsme si ke konci nechali dát dva góly a až do poslední sekundy jsme se báli o vítězství, které by nám mělo dodat sebevědomí před rozhodující fází sezony,“ říká trenér Uherského Brodu Jaroslav Balaštík.

Jeho tým ve čtvrtfinále čeká Břeclav. Sérii začíná venku. „Břeclav respektujeme, jako soupeře ji bereme. Šance jsou úplně vyrovnané, padesát na padesát. Sérii rozhodne aktuální forma a řešení klíčových situací v daných zápasech,“ míní Balaštík.

K dispozici by měl mít všechny opory. „Všichni kluci přislíbili účast, na play-off se těší a jsou odhodlaní v něm uspět,“ dodává.

Již ve čtvrtek zakončili základní část hokejisté Brumova, kteří v předehrávce 23. kola prohráli v Hodoníně 4:6.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 23. kolo -

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH - TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:8 (1:3, 1:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 15. Stránský (Galuška L.), 33. Juračka (Mika, Rusňák), 42. Stránský (Flora Pa., Rauš), 56. Mika (Stránský, Stuchlík M.) – 1. Jurča (Benýšek, Hroudný), 2. Svatuška (Račický, Štrauch), 14. Benýšek (Sedláček, Jurča), 30. Tomaník (Hledík, Kubica), 32. Svatuška (Račický, Štrauch), 40. Jurča (Dufek, Benýšek), 51. Jurča (Dufek, Fojt), 59. Hledík (Mokrohajský, Tomaník). Rozhodčí: Smilek – Kunc, Chramosta. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:3. Diváci: 358.

Uherský Ostroh: Dolíška (Holý) — Andrýsek, Man, L. Stuchlík, Rauš, M. Stuchlík, Kukuliš, Rusňák — J. Zalubil, L. Galuška, Stránský, Fuga, Pa. Flora, Hlůšek, Mika, Juračka, Pe. Flora.

Technika Brno: Skoupý (Alexa) — Kubica, Sedláček, Dufek, Fojt, Úlehla — Boček, Hledík, Benýšek, Hroudný, Štrauch, Jurča, Mokrohajský, Svatuška, Tomaník, Račický.



HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – HC LVI BŘECLAV 5:4 (0:4, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Pavlůsek, 26. Witoš (Bumbál, Pavlůsek), 26. Vogl (Skřivánek), 31. Skřivánek (Tischer, Pavlůsek), 58. Witoš (Jelének, Kobylík) – 1. Gabriška (Směřička, Rutkovský), 9. Papp (Rutkovský, Vaněk), 12. Gabriška (Rutkovský, Papp), 15. Lokaj (Kocúr, Dora). Rozhodčí: Škrobák — Šobáň, Wesley. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 486.

Uherské Hradiště: P. Jakubčík (M. Hendrych) — M. Řezníček, M. Škubal, Z. Fridrich, R. Tischer, O. Mišťúrik, M. Skřivánek, R. Kobylík, V. Pippal — D. Pavlůsek, A. Witoš, P. Bumbál, T. Pavlůsek, P. Kršjak, V. Jelének, J. Vogl.

Břeclav: J. Chvátal (J. Michálek) — L. Topolanský, P. Rutkovský, M. Vyskoč, D. Směřička, M. Dora, M. Göndör, D. Vaněk — M. Gabriška, V. Svoboda, K. Lokaj, R. Juránek, T. Sedláček, R. Garčic, M. Papp, L. Kocúr, R. Zháňal.



HK KROMĚŘÍŽ – DYNAMITERS BLANSKO HK 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a asistence: 19. Světlík (J. Jergl, Augustín), 30. Zavřel (K. Holík), 31. Zeman (Dan Opravil). Rozhodčí: Poláček - Bejček, Maša. Vyloučení: 4:3. Bez využití.

Kroměříž: Fajgl – J. Jergl, Augustín, K. Holík, Nesrsta, Zeman, Vávra, Dom. Opravil, Prčík – Hubík, Jelínek, Světlík – Zavřel, Hradil, Podešva – Lavička, Dan Opravil, Jan Morev – F. Laciga.



HC BOSKOVICE - HC SPARTAK UHERSKÝ BROD 6:7 (1:2, 2:2, 3:3)

Branky a nahrávky: 5. Nerad (Oujeský), 33. Šebek (Pekr, Pokorný), 37. Schejbal (štefanik), 42. Orsech (Bílý, Schejbal), 57. Klimeš (šebek), 57. Bednář (Pokorný, Píchal) - 14. Klusák (Bujáček, Kočica), 17. Klusák (Budil, Stiksa), 31. Fajkus (Macharáček, Uhříček), 34. Fajkus (Budil, Stiksa), 43. Fajkus, 49. Macharáček (Řehoř, Fajkus), 51. Kadlčík (Budil). Rozhodčí: Šico – Vašenka, Janča. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Boskovice: Vydržel - Orsech, Oujeský, Pokorný, Bílý, Pekr, Klimeš - Schejbal, šebek, Nerad, Bednář, Novotný, Píchal, Mikeš, štefanik

Uherský Brod: Popelka - Vaněk, Budil, Řehoř, Uhříček, Kadlčík - Kočica, Vaculík, Macharáček, Stiksa, Klusák, Bujáček, Bařinka, Fajkus.



Dvojice pro čtvrtfinále play-off: Technika Brno (1.) - Uherské Hradiště (8.), Uherský Ostroh (2.) - Brumov (7.), Kroměříž (3.) - Blansko (6.), Břeclav (4.) - Uherský Brod (5.).