Mora tak má po sedmi kolech na kontě 13 bodů a se vstupem do sezony může být spokojena.

„Čekali jsme, že to nebude na pohled krásný hokej. Viděli jsme i na ledě před zápasem, že to bylo jako v prádelně. Hodně puků jsme i proto ztráceli. Chtěli jsme hru zjednodušit,“ zmínil kapitán Ondrušek.

„Asi to bylo o druhém gólu, po kterém jsme se uklidnili,“ přikyvoval Jan Tomajko.

„Ujela mi noha, to se stane. Jsem rád za tři body,“ usmíval se hvězdný forvard po utkání.

„To je pro mě novinka, nesleduji to. Měl jsem to vědět dopředu, takže dnes slavit nebudeme. Navíc nás ve čtvrtek čeká další těžké utkání,“ usmíval se Ondrušek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.