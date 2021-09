Během přípravy se pravidelně střídal s mladším, 22letým kolegou Danielem Hufem. V průběhu čtyřech utkání obdržel devět branek, dalším zabránil výbornými zákroky. „Přípravu hodnotím kladně. Vše si sedlo, výkony navíc měly stoupající tendenci," pochvaluje si Libor Kašík, který v uplynulé sezoně i vinou zranění odchytal 22 zápasů.

Během suché přípravy jste měli k dispozici led. Byl jste díky tomu v prvním přípravném zápase jistější?

Osobně to pro mě bylo skvělé. Jsem vážně hodně rád, že to tak mohlo proběhnout. Když se podíváte všude po extralize, tak většina týmů na ledě už bývá v létě. A když takhle jdete dvakrát třikrát týdně, tak je to obrovský rozdíl. Letošní příprava špatná nebyla, těší mě, jak proběhla. Už jde pouze o to, abychom to přenesli do extraligy.

Vypadá to, že osobně jste ve velké pohodě. V podstatě ve všech zápasech jste tým podržel skvělými zákroky…

V sezoně bude důležité, abych takové výkony podával a mužstvu dal příležitost bodovat v každém zápase. Nikdo to nebude mít jednoduché, extraligu čeká sestupová sezona, jeden účastník spadne hned. Bude to velmi těžké.

Za poslední rok se výrazně zlepšil váš brankářský kolega Daniel Huf. Posouvá vás to dopředu?

Těžko říct. Abych však řekl pravdu, tak se spíše soustředím na sebe. Když jsem byl zraněný, tak jsem byl rád, že mě měl kdo zastoupit. U gólmana je tenká hranice, zda jste úspěšní, či nikoliv, někdy vám musí pomoci i štěstí. Ačkoliv někdy děláte, co můžete, tak na puk stejně nedosáhnete – soupeř ho pošle od modré, čtyřikrát je to tečované a gólman ho už nechytí.

Letos se přímo sestupuje do Chance ligy, předposlední tým čeká baráž. Z úvodních pěti zápasů čtyřikrát hrajete doma. Bude začátek důležitější než kdy předtím?

Začátky pro nás byly vždy důležité, bohužel nám nevycházely. Kdyby se to změnilo, tak by to bylo skvělé. Důležitý však bude jak úvod, tak i konec. Jelikož v sezoně jeden tým jde přímo dolů, tak je to pro všechny extraligové kluby strašák. V baráži se to přeci jen ještě dá uhrát. Nikoho nechci shazovat, ale mužstvo z nejvyšší soutěže málokdy spadne přes tým z první ligy.

Z NHL se do extraligy vrací olomoucký David Krejčí. Co na jeho návrat říkáte?

Zajisté hodně zkvalitní ligu, není to žádný tuctový hráč. Hrál první lajnu v NHL. Má neskutečné ruce i hlavu. Rozhodně je to pan hokejista. Diváci se mají na co těšit.

A vy osobně? Těšíte se?

Jako brankář říkám, ať ho klidně pustí zpátky do Bostonu. (se smíchem) Určitě je skvělé, že si proti němu budu moci zachytat. Pro ligu je to zajisté výzva, posune ji výše.

Na stadion se už ve velké míře vrátí diváci. Někdy okolo Vánoc jste prohlásil, že vám chybí i ta negativní stránka. Stále to platí?

K hokeji to patří, diváci jsou sedmým hráčem na ledě. I když venku někdy bývá určitá tmosféra a fanoušci na vás vytváří tlak, tak mě to baví. Pomáhá to v koncentraci. Když tam diváci nejsou, tak nemáte kladnou ani zápornou odezvu.

Fanoušky jste už měli na přípravných zápasech…

Upřímně jsem už byl velmi rád za návštěvu fanoušků ve Vítkovicích. Vypadalo to úplně jinak než když na stadionech nikdo nebyl. I když tam byly slyšet některé věci navíc, tak to bylo vážně super, beru to pozitivně. Bez nich je to smutný sport. Když se vám něco povede, nemáte s kým oslavit.