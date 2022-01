V úvodní dvacetiminutovce navíc čtyřikrát šli na trestnou lavici. „Pokud máme za první třetinu tolik vyloučení, k tomu ještě pět na tři, to je moc. To se pak můžeme snažit jak chceme. I to mužstvo, co hrálo, tak bylo natolik kvalitní, aby si toto pohlídalo,“ mrzelo aktuálně druhého nejlepšího střelce zlínského mančaftu.

Berani padli v Třinci, záchrana dostala další trhliny. Prohloubí je Kladno?

Tři ze čtyř vyloučení se hostující hokejisté dopustili na třineckém útočníkovi Marku Daňovi. „Svou práci si splnil na jedničku, my jsme to udělali blbě. Nevím, jestli jsme tak hloupí nebo co jsme si mysleli. Že nás tady nebudou vylučovat? Že ho zbijeme a ještě dostanou dvě minuty oni? On si svou práci splnil a my jsme za to pykali.“

Berani po úvodním dějství prohrávali 1:3, ve druhém snížili v oslabení. Do třetí části tak vstupovali pouze s jednobrankovou ztrátou. „Šance je vždycky, ale taháme pořád za kratší konec a sezona se krátí. Jiný než kritický dnes být nemohu.“

Během poslední dvacetiminutovky hosté inkasovali třikrát, z ledu Třince tak odjeli bez bodu. „Vždy, když je tým poslední, tak psychika stojí za… Budu slušný, není dobrá. Ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ ví dobře Pavel Kubiš.

Odloženo! Berani v neděli proti Bruslařům nenastoupí

„Jsme za to placení a kdo nemá dobrou psychiku, musí si ji vybudovat. Zatím ale neplníme to, co máme, nemáme obraz, aby ta psychika byla lepší. Samozřejmě někdy je to lepší, ale třeba poslední dva zápasy ne.“

Beranům proti Ocelářům na lavičce chyběl hlavní kouč Luboš Jenáček. Jak se jeho absence projevila v kabině? „Určitě chyběl, má hluboký hlas, asi by šel po první třetině slyšet. Ale u nás každý, kdo chybí, tak je to citelné oslabení,“ uzavírá kapitán Zlína Pavel Kubiš.