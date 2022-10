Prohra s Frýdkem se nečekala, že? Všechny týmy jsou na nás nachystané, nevím, co jsme čekali. Nastoupili jsme vlažně, v první třetině jsme měli tři vyloučení, je to už taková naše klasika. V jednom oslabení jsme dostali gól. Celkově jsme neměli dobrý pohyb. Ve třetí třetině to bylo trochu lepší, ale už jsme hráli v křeči.

Zmínil jste tři vyloučení v první třetině. Nebylo to třetí trochu sporné?

Upřímně jsem to neviděl, netuším, co tam bylo. Na střídačce se soustředím sám na sebe. V každém zápase každopádně máme šest sedm vyloučení. I kdyby tam jedno bylo sporné, tak jich je pořád šest, což je strašně moc, je to polovina třetiny. V jednom utkání jsme snad měli i osmnáct minut. Soupeři v první lize přesilovky sehrát umí. Čekáme jen na to, co se stane. Dáváme jim křídla.

OBRAZEM: Vítězná série Beranů překvapivě skončila. Bez gólu a s vysokou prohrou

Na konci první třetiny jste v přesilové hře měl šanci na vyrovnání. Co se přihodilo?

Měl jsem to do prázdné branky. Jak jsem to chtěl nastavit, tak mě klepl do ruky a tím jsem to defacto vyhodil ven. Místo srovnání na 1:1 do šatny jsme pak ve druhé třetině prohrávali 0:2. Musím to vzít na sebe, měl to být tutový gól. Zápas pak mohl vypadat úplně jinak. Přístupem k utkání jsme si ale nezasloužili ani bod. Soupeř hrál lépe.

Ve třetí třetině jste to za stavu 0:2 ještě mohli zlomit, ne?

Měli jsme tlak, pohyb, soupeř však stál v boxu. Nedostali jsme se ale k žádnému přečíslení nebo že by někdo jel sám na branku. Možná jsem to viděl špatně, ale spíše jsme jen hráli kolem, týmy stojí v boxu, chytají střely a čekají. Pak je to těžké. Když vedou, tak to kolikrát už dokážou uhrát.

Chtěli byste se prezentovat jako ve třetí třetině proti Frýdku?

Stáhlo se to na tři pětky, hrálo se ve větším tempu. Hlavně bychom se chtěli prezentovat dobrým výkonem. Když na ledě necháte všechno a prohrajete, tak se to může stát. O tom byla třetí třetina. Hokej se ale hraje šedesát minut, ne jen patnáct či dvacet.

Mluvil jste o přístupu. Čím si to vysvětlujete?

Po čtyřech výhrách v řadě asi přišlo vnitřní podcenění. Začalo to vyloučeními v první třetině, směr utkání přitom udává úvodních deset minut. Na místo toho, abychom měli tři přesilovky a tlak, tak to má soupeř. Pak si začne věřit.