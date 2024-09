„První třetina ještě byla z naší strany solidní, měli jsme dobrý pohyb. Oba týmy si vypracovaly po jedné šanci,“ hodnotil kladně úvodních 20 minut duelu.

Hosty srazila prostřední část. Soupeř z Vysočiny dominoval, ševce přestřílel 18:4!

„Druhou třetinu jsme začali dvěma přesilovými hrami, které nám paradoxně ublížily. Od toho momentu jsme prakticky na ledě neexistovali. Dostali jsme první gól, na mužstvo to dolehlo. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme souboje. Soupeř nás trestal,“ mrzelo Pardavého.

Jihlava šla do vedení 3:0, parádní střelou snížil Suhrada. Berani stále ještě měli o co hrát. Většinu třetího dějství to ale tak nevypadalo.

„Chtěli jsme odehrát nejlepší třetinu, což se nám nedařilo. V oslabení jsme dostali ještě jeden gól. V závěru jsme to zdramatizovali,“ zmínil trefy Holíka a Süsse na konečných 4:3.

Své svěřence chválit nebude. A to z více důvodů.

„Celkově absolutně nemůžeme být spokojeni s přístupem, souboji. Příliš jsme jich prohrávali, nebyla tam ochota více zabojovat o vítězství. Jihlava šla za výhrou o mnoho více,“ ocenil soupeře Ján Pardavý.

Zlínští hokejisté budou mít šanci na nápravu ve středu. Od 17.30 hodin přivítají Frýdek-Místek, který v pondělí přišel o letošní neporazitelnost. Doma prohrál se Slavií Praha 3:4. Vítěznou trefu vsítil bývalý útočník ševců Novák.