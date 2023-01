„Byl to pro nás velice těžký zápas, doplatili jsme na neproměňování šancí. Prohráli jsme si to našimi fauly a individuálními chybami,“ zlobil se asistent trenéra ševců Oldřich Horák.

Nebyl to špatný nástup do utkání. Hosté působili aktivně, dostávali se ke střelám. Nohy jim ale po hře v šesti podkoplo první oslabení a využitá přesilová hra domácích po sedmi vteřinách.

Naštvaný Říha po Slavii: Předvedli jsme katastrofální výkon. Přístup byl nulový

Berani ve druhém dějství už prohrávali 0:2. Ubránili minutu a 27 vteřin dlouhou početní převahu pěti proti třem. Na chvíli bylo lépe.

Faul na unikajícího Kubiše a úspěšné trestné střílení Mrázka je mohlo dostat zpátky do zápasu. Brzy poté ale prohrávali 1:3. V závěru dějství to podruhé bylo jen o gól, další zbytečné vyloučení v závěrečné třetině je ale připravilo o potenciální zisk bodů. Poslední gól dostali do prázdné klece.

V sobotu od 17.30 hodin přivítají Frýdek-Místek.

Chance liga, 37. kolo

HC Dynamo Pardubice B – PSG Berani Zlín 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Matýs (Hanousek), 27. Bukač (Matýs), 35. T. Svoboda (Hruška), 46. Hanousek (Bučko). 60. Zdráhal – 33. Mrázek, 39. Köhler (Gazda, Honejsek). Střely na branku: 27:25. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Svoboda, Kostourek – Roischel, Bohuněk. Diváci: 433

HC Dynamo Pardubice B: Klouček (Kadlc) – Zdráhal (A), Bukač, Hanousek, Nedbal, Bučko, Chabada, Drtina (A) – O. Rohlík, Rákos, Matýs – T. Svoboda, Hruška, T. Urban – Lichtag, Kaut (C), Rouha – Kaplan, P. Machač, M. Rohlík.

PSG Berani Zlín: Honzík (Huf) – Suhrada, Zbořil, Husa, Gazda, M. Novotný, Talafa, Riedl – Z. Sedlák, Honejsek, Mrázek – Pospíšil, Kindl, Heš – P. Sedláček, Gago, Kubiš (C) – Zabloudil, Hejcman, Köhler (A).