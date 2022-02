Naposledy se blýskl v průběhu večerního 51. kola, Beranům třemi kanadskými body (2+1) pomohl srazit Liberec 5:3. „Jako služebně jeden z nejstarších hráčů pochopitelně cítím zodpovědnost. Není to však tak, že by se mi kvůli tomu teď dařilo. Jen se mi to párkrát odrazilo,“ zůstává skromný kapitán zlínského mančaftu.

36letý útočník se jako lídr ukázal ve druhé třetině, za stavu 1:1 skvělou střelou poslal Berany do vedení. Posléze stál u zrodu rychlé akce na 3:1, ve třetím dějství navíc domácím vrátil tříbrankové vedení. „Asi se dá říct, že to od nás byl jeden z nejlepších výkonů sezony,“ pochvaloval si Kubiš.

Vyhráli jste čtvrtý z posledních šesti zápasů. Od vašeho vzájemného utkání se však daří také Kladnu…

Situace je taková, jaká je. Nemůžeme se na to vykašlat a omlouvat, že to nemá cenu. Dokud hrajeme za Zlín, nosíme tento dres a máme na sobě své jméno, tak se o to musíme rvát do do chvíle, dokud to půjde.

Vypadá to, že vaše výhra ho nakopla…

Je pravda, že se zvedli. Celá liga si prošla covidem, oni měli štěstí, že ne a mohli trénovat. Několik soupeřů měli po covidu, asi to šlo znát, některé zápasy to poznamenalo. Tak to je ale. Sedlo jim. Nezbývá, než se rvát.

Deset kol před koncem základní části na Kladno ztrácíte jedenáct bodů. Užíváte si vůbec tyto výhry?

Určitě to není tak, že bychom po sobě skákali a užívali si je jako v dřívějších letech. Každá výhra vás ale pochopitelně potěší. Pro mužstvo je důležité, aby se dostalo na určitou vlnu a umělo vyhrávat. Však podívejte, Liberec nás za jasného stavu zavřel. Máme to pořád v hlavách, máme strach o výsledek. Za této konstelace je to však asi normální.

Teď vás čeká západočeský dvojboj v Plzni a Karlových Varech, příští čtvrtek doma hostíte Kladno. Napoví to hodně?

Nedíval bych se pouze na tyto zápasy. Osobně jsem si řekl, že půjdu utkání po utkání. Když bych si vsugeroval, že musíme vyhrát všechny zápasy, tak by to bylo hodně složité. Pokud ale půjdeme postupně, tak hlavu možná oblbnu. Třeba to půjde lépe.

Ukázalo se proti Liberci, že můžete sehrát vyrovnaný zápas i s Plzní?

Je to úplně jiný mančaft. Pokud si za tím půjdeme, budeme hrát zodpovědně z obrany a podpoříme to produktivitou, tak jsme schopni bodovat.

Proti Liberci jste po utkání a půl v obraně znovu naskočil v útoku. Kde se teď cítíte lépe?

Pokud to neumíte vepředu ani vzadu, tak to nemáte kde pokazit, není to pak takový rozdíl. (se smíchem) S trenérem jsme však domluveni, že když se pojede na šest beků a někdo se náhodou zraní, tak jsem připravený v obraně zaskočit. Dříve jsem tak nastupoval už v juniorce, vadit mi to nebude.

Už vám tedy zbývá jen pozice brankáře…

Říkal jsem si, že bych do toho šel alespoň na tréninku, ať si to na stará kolena vyzkouším. (se smíchem) Asi bych však měl strach z těch ran.

Po vzájemném utkání s Kladnem by se na stadion měl vrátit větší počet diváků. Jak to vnímáte?

Mrzí mě, že tu v podstatě nebyli poslední dva roky. Doufám, že nás ještě přijdou podpořit a předvedeme jim solidní výsledek.