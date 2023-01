„Řekli jsme si ostřejší věci, určitě to ale nebylo tak, že by někdo řval. Chtěli jsme, aby se k tomu vyjádřil každý, kdo má něco na srdci. Budu doufat, že jsme to mysleli vážně,“ přeje si.

„Nikdy se nic nezmění pouze povídáním. Ale tím, že budeme fungovat trochu jinak než fungujeme. Je to pouze o lidech, kteří jsou v kabině. Musíme si to uvědomit zavčas,“ velí za dva měsíce 38letý útočník.

Fanoušci nejednou pískali, část publika dokonce odešla už po třetím inkasovaném gólu.

Kdo z domácích návštěvníků zůstal, tak se bavil po svém. Dopřál si také mexickou vlnu, která však k radostným chvílím měla zatraceně daleko.

Berani si to prostě „vyžrali“ pořádně do dna. „Fanouškům bych se za tento výkon chtěl omluvit. Už se to sčítá, těchto výkonů je víc a víc. Není nám to jedno. Mrzí mě, že toto musí zažít,“ omlouvá se fanouškům druhý nejproduktivnější hráč a druhý nejlepší střelec ševců, který plně chápal jejich nespokojenost. „Je hrozný to slyšet. Patří to ale k tomu, jsme profesionálové. Kdybych byl na takovém hokeji, tak pískám taky.“

Co bylo špatně proti Slavii?

Problém byl úplně ve všem. Byla to hanba. Výkon nebyl hodný klubu a znaku, co nosíme na dresu.

Trenér Říha mluvil o katastrofálním přístupu. Souhlasíte?

Katastrofální bylo úplně všechno. Od přístupu, přes nasazení až po odvedenou práci vůči týmu.

Naštvaný Říha po Slavii: Předvedli jsme katastrofální výkon. Přístup byl nulový

Znovu jste se dopouštěli laciných faulů. Nedá se na tom zapracovat?

Fauly jsou důsledkem něčeho, že něco hasíte nebo někde nestíháte. Kolikrát to pak ani není chyba faulujícího hráče, ale že někdo udělal něco, co neměl. To pak víme my v kabině a ne lidi. Ti vidí jen chybu.

Do zápasu jste přitom mohli vstupovat v lepším rozpoložení, po výhře v Přerově.

Jako tým si asi myslíme, že jednou vyhrajeme a zlomí se to. To se ale stane pouze tvrdou prací. Pokud si myslíme, že uděláme dva body v Přerově a teď to půjde, tak to tedy nepůjde. Zažil jsem to loni, i v minulosti. Nezlomí se to ani po třech zápasech. Musíme respektovat sami sebe, pak se to může zlomit.

Propadli jste se na 12. příčku Chance ligy. Viděli jste už aktuální tabulku?

V kabině jsme si povídali úplně o něčem jiném. Každopádně je to ostuda. A je to tak, jak to je. Dostaneme se z toho pouze sami. Bude to těžký. Musíme to obrátit, nic jiného ani neexistuje. Musíme to nastavit tak, aby to chtěli všichni. A měli tvář jako tým. Teď ale něco můžu říkat a pochopitelně to tak být nemusí.

Máte nějaký cíl do konce základní části?

Měli bychom jít zápas od zápasu, pak se uvidí. Musíme být lepší.

Pískej konec, žádali fanoušci. Berani po bídném výkonu podlehli Slavii

Připouštíte si, že by vám nevyšlo ani předkolo play-off?

Připouštíme si všechno. Nad tím ale teď nebudu přemýšlet, do konce základní části nám ještě zbývá 16 zápasů.

Nestraší vás trochu poslední sestupové místo?

Dívám se na to, tabulku sleduji. Není na ní nic hezkého. Vyráží mi to dech. Nikdo jiný nás z toho nedostane. Jen sami.

Loni jste sestoupili z extraligy, ve spodních vodách jste i nyní o soutěž níže. V obou případech jste u toho jako kapitán…

Myslím si, že většina kluků to prožívá stejně. Dostali jsme se však do toho sami. Je potřeba říct, že dno v životě neexistuje. Nemůžeme si myslet, že to příště zlomíme proti Pardubicím nebo někomu jinému. Jestli nezačneme fungovat na ledě, tak nás nemusí zastavit nic. Doufám, že to pochopíme. A že se to dříve nebo později obrátí.

Je současná situace pro vás osobně ještě horší, nebo prožitky jsou podobné?

Pořád je to dokola, nejsme úspěšní. A v životě vždy chcete být úspěšní. Když znovu zklamete, tak je to smutný. I když je to klišé, tak si to musíme vyžrat a jít si za tím. Tak to ale zatím není. Pokud si za tím nepůjdeme, tak lidi to poznají na stadionu jako první. Potřebujeme je dostat na svoji stranu.

Dozvuky prohry se Slavií: Hráči Beranů přišli o 40 % platu

Kromě postavení v tabulce a nespokojenosti fanoušků máte další problém. GM klubu Hamrla informoval o zkrácení platů..

Víme to dlouho. Nikomu to nepřidá. Sice to jsou jen peníze, je to ale docela dost, všichni máme rodiny. Tak to je ale, vedení se tak k tomu postavilo. Více mě momentálně mrzí naše hra.

Má tento tým ještě na to, aby splnil předsezónní cíle?

Momentálně se to zdá nereálný. Přesto jsem nastavený tak, že chci být úspěšný, že uděláme úspěšnou sezonu. To je náš cíl. Teď nevidím postup, ale předkolo, pak postoupit z předkola. Pak nevíme, co bude dál. Z pozice dvanáctého týmu je těžký to hodnotit.