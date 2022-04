Poslední kolo extraligy jste odehráli před necelými dvěma měsíci. Už sestup přebolel? Dokud zlínský hokej nebude tam, kde byl, a kde by měl být, tak to budu mít v sobě. Ze sportovní stránky to nepřebolí. Čeká nás tvrdá práce, stojí před námi výzva. Neříkám, že budeme nejlepší, ale chceme dokázat, že umíme zabrat. Chuť do hokeje je daleko větší.

I po sestupu jste zůstal v kádru Beranů. Bylo vaše setrvání jednoznačné?

Patrik (Patrik Kamas – jednatel Beranů, pozn. red.) si mě chytl kolem ledna. Řekl mi, že by měl zájem. V té době jsme asi už tušili, že to směřuje tam, kam to směřuje. Jakmile mi to nabídl, nic jsem neřešil.

Novinky v kádru Beranů: Vrací se Ondráček, končí Žižka nebo Okál

Ve čtvrtek byly oznámeny první změny v kádru. Po roce se vrátil odchovanec Zlína Jiří Ondráček…

Návrat Ondera mě těší. Na kabinu má vliv – má na starosti několik věcí, kluky dokáže spojit.

Věděl jste o jeho návratu?

V kontaktu jsme byli pravidelně, psali jsme si po téměř každém zápase. Přál jsem mu úspěch, ohlasy na něj byly pozitivní, dařilo se mu i bodově. Co říkal, tak se cítil fantasticky. Je super, že přistoupil na nabídku, že se vrací.

Z klubu odešlo jedenáct hráčů, dalších osm přišlo. Jak bude náročné mužstvo stmelit?

To už je na nás starších hráčích, abychom nastavili mantinely. Je to náš úkol. Týmu věřím, snad odvedeme práci, jak máme.

Komunikoval jste s trenéry o příchodu hráčů?

Nepatřím k těm, kteří by do toho mluvili. Když se mě však trenér na hráče zeptá, tak chci být upřímný, řeknu své reference, jak to cítím. Proti několika klukům jsem hrál, znám je. Posily se mi líbí, jsem za ně rád.

Kouč Beranů Vlach: Kádr je částečně extraligový. Promluvil o Gazdovi i derby

Jedním z příchozích je o tři roky mladší Tomáš Pospíšil…

Je to technický hráč, vím, jak ve svých nejlepších sezonách hrál. Budu doufat, že na to naváže. Z Plzně nebo Pardubic si pamatuji Denise Kindla, vím, že hrál extraligu na úrovni, body dělá i v první lize.

Jaký máte osobně přehled o soupeřích ze Chance ligy?

Hrávali jsme Zubr Cup, nějaký přehled o nich mám. Chtěl bych zdůraznit, že liga je náročná. Nebude to tak, že luskneme prsty a vše nám půjde. Bude to pro nás nesmírně náročné, i po mentální stránce. Musíte přepnout, že nebudete hrát v O2 aréně, ale jedete někam jinam. Bude důležité, abychom toto neřešili. Nedávno jsem se díval jsem na zápas Vsetína. Bruslařsky to už umí všichni, i s pukem. Záleží, jak se s tím popereme. Doufám, že to nebude překážka.

Kladno zůstalo v extralize. Jste za to rád?

Přál jsem mu to více, letos bylo nepříjemné. Byl by to hodně těžký soupeř.