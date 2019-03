Měli bitvu pod kontrolou a vychutnávali si vítězný pocit postupu do předkola play-off, kde Berani od pondělí vyzvou v sérii na tři vítězné zápasy Mladou Boleslav.

Útočník Zlína a jeden z největších srdcařů Pavel Kubiš v 50. minutě přinesl za stavu 1:1 na vyprodaný Zimní stadion Luďka Čajky klid.

„Chceme si to užít a postoupit. Jsem strašně šťastný, protože před sezonou nás nikdo na předkolo nepasoval, všichni nás odsuzovali. Teď jsme to však dokázali. Jsem za to šťastný,“ pochvaloval si po zápase Kubiš, který naskočil při zranění kapitána Žižky s céčkem na dresu.

„Když postoupíme, bude to nádherné. My si za tím půjdeme,“ ubezpečil zlínský forvard.

Vařící sedmitisícový vyprodaný kotel na Zimním stadionu Luďka Čajky totiž schladil už v osmnácté vteřině zlínský odchovanec Holík.

„Špatně jsme zápas nastartovali. Chtěl jsem týmu pomoct a dát tam gól, abychom naše lajna minizápas uhrála na nulu, což se nám povedlo,“ ulevil si Kubiš, autor 15 gólů a 12 asistencí.

Už v čase 1:28 však vyrovnal Sedláček a až do 50. minuty sice na ukazateli skóre svítil postupový výsledek, ale gól Komety mohl kdykoliv situaci změnit.

„Říkali jsme si, ať si zápas užijeme. Ať do toho jdeme a urveme to. Nic jiného nás nezajímalo. Tíha okamžiku tam byla,“ přiznal chlap s číslem 25 na zádech.

Koho dostaneme?

Diváci co chvíli kontrolovali na svých telefonech výsledky z jiných stadionů, hráči nakláněli hlavy ke kostce pod stropem zimního stadionu.

„Popravdě jen na kostce. Říkali jsme si, že to nebudeme sledovat. Viděl jsem, až se to objevilo na kostce. Pak jsme se všichni podívali,“ přiznal Kubiš.

Za stavu 1:1 se vyvíjeli soupeři pro Zlín Vítkovice i Mladá Boleslav.

„Tady není na výběr. Oba mančafty jsou v topce. Tipoval bych je jinam, než do předkola. Oba jsou silní, ale my se jdeme porvat,“ vzkázal Kubiš, který shodil z týmu tlak a těžký balvan důležitosti.

„Od rána jsem se cítil dobře. Přišel zápas a nohy přestaly jet. Chtěli jsme, urvali jsme to. Všichni jsme šli na morál. Měli jsme větší touhu, než Kometa, i když jsme nehráli extra dobře. Ale urvali jsme to,“ zářil spokojeností Kubiš.

Šest minut před koncem pak pojistku přidal Honejsek a Zlín mohl v pátek slavit. Zisk 77 bodů a deváté místo je pro Baťovo město úspěch i zadostiučinění. V tabulce pod sebe dostali například pražskou Spartu.

„Úspěch to je, ale tím nekončí. Teď můžeme udělat krok navíc. Je super, že jsme se tam dostali. Těmito zápasy hokejista roste. Dostanou prostor, tady se hrají důležité zápasy, které vás posouvají jako hokejistu dál. Doufám, že toho využijeme. Jsou tady zkušení kluci a mladí se přidají,“ věří Kubiš v práci celého týmu.

Mančaft zmínil i s 36 kanadskými body (12+24) nejproduktivnější hráč týmu Ondráček, který se včera vrátil na led po zranění ramene.

„Věděli jsme, že tento tým má sílu. Kluci, co sem přišli, ať je to Krejča (Krejčík) a Dufek a další, odvedli výbornou práci. Týmovým výkonem a tím, že jsme si za tím šli jako mančaft, jsme to zvládli,“ oddechl si Ondráček.

„Teď to z nás spadlo, začíná nová soutěž. Sil ubývá, ale nějak se nachystáme. Důležitý už bude první zápas. Předkolo je úspěch, ale teď nám nestačí. Už jsme si v kabině říkali, že by byla škoda so o to neporvat,“ vykládal po zápase asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík.