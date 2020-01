Zlínský forvard v pátek na Hané naskočil do 771. zápasu v nejvyšší soutěži, čímž v počtu utkání ve žlutomodrém dresu přeskočil na pátém místě kapitána mistrů z roku 2014.

„To jsem se dozvěděl poprvé, že jsem pátý. Je to hezké, to už je dost. Jsem za to rád. Vydržel jsem tady tak dlouho, líbí se mi tady. Zlínský klub mi přirostl k srdci,“ přiznal po zápase 34letý Kubiš, jemuž navíc jen čtyři zápasy schází na čtvrtého v pořadí Jaroslava Balaštíka.

Přitom už v polovině listopadu se Kubiš v zápase s Kometou Brno (5:4) prostřílel do elitní desítky střelců v klubové historii.

„Statistiky nesleduji a už vůbec ne kanadské body, ale každá taková věc potěší,“ poznamenal Kubiš, který páteční bitvu zpestřil šarvátkou s olomouckým Irglem.

Ani on však nepomohl zvednout v posledních dvou zápasech chřadnoucí produktivitu. Zatímco v úterý ve Vítkovicích Berani vyšli na prázdno, v Olomouci snížil na průběžných 1:2 až v 56. minutě Dufek.

„Za dva zápasy dát jeden gól je málo. Z toho se nedá vytěžit moc bodů, což se nám nepovedlo. I když herně to bylo lepší, než v úterý ve Vítkovicích, nepadá nám to tam. Budeme hru muset zjednodušit, tlačit se víc do brány. Snad nám to tam v neděli napadá a získáme tři body. Asi jsme tomu šli pořád málo naproti, abychom se prosadili dřív,“ věděl Kubiš.

Beranům navíc scházel novopečený otec syna Maxima a nejproduktivnější hráč Antonín Honejsek a také z nespecifikovaných důvodů Bedřich Köhler. I proto nevyužili žádnou z pěti přesilovek.

„Kluci, co to hrají na nejdůležitějších místech, tady dnes nebyli. Týmy přesilovky soupeřů nastudují, pak je těžší se prosazovat. Bude potřeba je lehce pozměnit. Přesilovky kluků, co to hráli, se mi líbily. Je otázka času, kdy to tam spadne. Věřím jim,“ vzkázal útočník s pětadvacítkou na zádech.

V posledním zápase před reprezentační přestávkou vyzvou Berani už v neděli od 15.30 hodin Plzeň.

„Mají Milana (Gulaše), Metlík (Mertla), což jsou výborní hokejisté. Doufám, že přijdou lidi po dvou zápasech venku a že nás povzbudí. Zatím na každý zápas přišli. Doufám, že jim to vrátíme získanými body,“ dodal Kubiš.

A zase se přiblíží ke své další metě.

POŘADÍ PODLE POČTU ODEHRANÝCH ZÁPASŮ V DRESU ZLÍNA

1. Petr Leška 1080

2. Martin Hamrlík 968

3. Miroslav Okál 824

4. Jaroslav Balaštík 775

5. Pavel Kubiš 771

6. Petr Čajánek 770

..

11. Jiří Ondráček 599