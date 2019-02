Zlín – /ROZHOVOR/ Jen pár drobných ošetřených jizev si odnesl z recidivisteckého útoku Kanaďana v dresu Komety Brno Ryleyho Millera, který ho během okamžiku poslal k ledu. Přesto útočníka zlínských hokejistů Pavla Kubiše hřál u srdce především druhý finálový triumf a drsný atak hodil za hlavu.

Druhý finálový zápas PSG Zlín - Kometa Brno | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Už při buly tam na mě něco štěkal. Pak si myslel, že už to nechá být. Bylo to rychlé. Dostal jsem ránu, ale nic mi není. Beru to v klidu," vzal Kubiš prohranou bitku s velkým nadhledem.

Nebyl to z jejich strany výraz frustrace, když poslali na led bitkaře, který nehrál?

To ne. Patří to k play off. My si jdeme za svým cílem. Ať klidně po nás řvou. To je jejich problém. My hrajeme hokej. Je to přece finále.

Přesto byli na vás v závěru hodně nastartovaní, ne?

Oni s tím také potřebují něco udělat. Nedali dva zápasy gól, potřebují něco změnit, zastrašit nás. Ale my jsme semknutí a tohle nás nerozhodí.

Necítil jste trochu křivdu, když jste dostal stejný trest jako Miller?

Kdepak, šel jsem rovnou do kabiny. Ani nevím, co jsem dostal.

Trest na dvě plus dvě minuty.

No, tak to je dobré. (Směje se.) Ani jsem neshodil rukavice.

Dokážete si v tom okamžiku říct, že nemáte divočit a zůstat v klidu?

Snažil jsem se jen bránit. Dát si ruce před obličej, protože jsem nic jiného ani nestihl udělat. Dobře mě chytil, asi je na takové situace naučený. Ale moc jsem nedostal. Akorát mám odřený nos. Počítám s tím, že když nějakou ránu rozdám, že i nějakou příjmu.

Necítíte z nich frustraci, když se dva zápasy neprosadili?

To bych neřekl. Stane se, když vám to tam nepadá. My se snažíme bránit a dát z každé příležitosti gól. Titul chceme strašně moc a půjdeme za tím. Uvidíme, co bude dál.

Nepůjdou po vás ještě víc, než dnes?

Asi ano. Ale my se nenecháme. Půjdeme za vítězstvím. Jestli po nás půjdou nebo ne, je jejich taktika. My připravíme svoji.

Včera Antonín Honejsek přiznal, že jste hráli profesorsky. Dnes jste už spokojení?

Určitě. Už to mělo parametry finále. Dnes už to z naší strany byl výkon, jak by to mělo vypadat. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Jak moc vás povzbudily tři využité přesilovky?

Jen čumím, jak je kluci parádně sehráli. To je prostě bomba. Takový ťukes, co kluci předvedli. Tohle nám moc pomůže. Přesilovky rozhodují.

Ovšem i Kašík snad puky přitahoval magnetem, ne?

Doufejme, že mu to vydrží. Je v laufu a chytá fantasticky. Chytá své první play off a musím před ním smeknout. Vůbec z něj puky nevypadávají.

Kde se tady takoví brankáři rodí?

Protože my jsme dobří útočníci. (Smích.) Ale vážně, snažíme se i my útočníci jim pomáhat. Chytnou jistotu. A když neblázníme, takhle to vypadá. A moc jim pomáhá i Ríša Hrazdira (trenér brankářů – pozn. aut.) na tréninku.