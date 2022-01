Skóre odpoledního střetnutí se poprvé měnilo až na začátku druhého dějství, kdy se hosté dostali do vedení díky úspěšnému pokusu Kučeříka.

Vyrovnání z hole Zabusovse se dostavilo ve 36. minutě, o dvě a půl minuty později šestou brankou sezony udeřil Köhler. „Šance jsme si vytvořili už před vyrovnáním. Navíc jsme se lépe pohybovali. Měli jsme výborné nasazení, plnili jsme, co jsme, měli. Naštěstí tam pak v závěru třetiny ještě padl gól na 2:1,“ pochvaloval si nejtěsnější možný náskok po dvou odehraných třetinách.

Pět branek do sítě Komety. Berani podruhé v sezoně porazili rivala

Na začátku třetího dějství domácí znovu nechali Kometu skórovat. Vyrovnaný stav ale vydržel jen minutu a půl, podruhé se po svém příchodu prosadil Claireaux.

Ševce pak podržel Kašík, v 53. minutě velkou naději na tři body dal Michasjonok. Skóre poté definitivně uzavřel právě Kubiš.

Berani tak proti brněnskému rivalovi neprohráli ani čtvrtý letošní vzájemný zápas – osm bodů získali za dvě výhry po základní hrací době a dvě prohry po prodloužení. „Není to tak, že bychom se na Kometu speciálně připravovali. V probíhající sezoně nám to proti ní sedlo, alespoň jsme udělali body.“

Velkou radost z výhry si však Berani neužili, kladenští Rytíři vyhráli na ledě Litvínova 5:2, ztráta na předposlední místo Tipsport extraligy tak čtrnáct kol před koncem základní části zůstává 13 bodů. „Není co slavit. Fanouškům po zápase poděkujeme, zařveme si. Pořád je před námi hodně práce, bohužel to nemáme ve vlastních rukách. Nedá se nic dělat než bojovat a jít za zázrakem,“ nevzdává boj o baráž osmigólový borec letošního ročníku nejvyšší soutěže.

Objektiv Jana Zahnaše: Dorost Beranů byl blízko 10 branek. Jednoznačně zvítězil

Jak přiznává, pohled na tabulku bedlivě nesleduje. „Pochopitelně vím, kde se nacházíme a kolik ztrácíme bodů. Když to ale vidím, tak se mi svírá žaludek. Nadrobili jsme si to ale sami, musíme si to vyžrat. V každém zápase budeme chtít nechat všechno. Na konci se to spočítá a uvidíme, jak to dopadne,“ věří stále v šanci na čtrnáctou pozici.

Berany další utkání čeká už v úterý, kdy se od 17.30 hodin představí na ledě Českých Budějovic. Kladno zajíždí na kluziště hradeckého Mountfieldu. „Každá výhra vás naladí, že máte lepší sebevědomí, to potřebujeme. Snad nenastane to, co nás provádí celou sezonu, tedy znovu začneme hrát zcela jiný hokej než proti Kometě,“ uzavírá Pavel Kubiš.