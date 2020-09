„Je to situace, se kterou se nikdo z nás ještě nesetkal. Samozřejmě nás to odvádí trochu od hokeje, ale právě proto se těším na začátek sezony. Na to, jak život zaběhne do každodenního stereotypu a každý bude vědět, co má dělat,“ říká asistent kapitána PSG Berani Zlín.

Nemáte obavy, že vám právě stereotyp naruší karanténa?

Uvědomujeme si, že může nastat právě tato situace. Nikdo dopředu neví, co bude. Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli a nevěští budoucnost. Snad se nám nákaza vyhne a třeba o Vánocích se na zimáku setkáme ve větším počtu.

Budou vám fanoušci hodně chybět?

Určitě. I když je u nás povolených 3300 lidí, tak není nic příjemného hrát zápasy bez diváků. Už jsme si to vyzkoušeli na jaře proti Olomouci. I když jsme profesionálové, k tomuto sportu lidé patří.

Víte, jak bude probíhat testování?

Nevíme. Máme nějaké doporučení, ale o testech se zatím nemluvilo. Nevím, o tom že bychom měli být testováni těsně před ligou.

Nabádají vás trenéři k větší opatrnosti?

Ano. Bavili jsme se o tom i s kluky, že by nebylo dobré, kdyby to někdo svojí hloupostí nebo nedisciplinovaností dotáhl do kabiny. Snažíme se nechodit na akce, kde je moc lidí. Chceme to udržet nějak zkrátka. Pokud se ale někdo nakazí, nikdo z nás mu nemůže nic říct. Bohužel případů teď přibývá, stát se to může komukoliv.

V létě jste skoro měsíc laboroval se zraněním. Už jste stoprocentně fit?

Je pravda, že jsem chyběl necelé čtyři týdny. Já doufám, že jsem všechno dohnal a na ledě se budu cítit líp a líp.

Sezonu startujete v pátek proti Olomouci. Vnímáte to jako pokračování nedokončeného play-off?

Já hlavně beru tři body. Loňskou sezonu už jsem hodil za hlavu, i když mě předčasný konec mrzel. Myslím si, že s Olomoucí mohla být zajímavá série. Bohužel když se stěhovala k nám, tak to skončilo. Myslím si, že atmosféra, která by u nás panovala, by nám pomohla k postupu.

Co říkáte na to, že letos je extraliga nesestupová?

Za této dané situaci je to asi nejlepší řešení, ale nikdy jsem toho nebyl zastáncem. Podle mě by měl vždycky někdo postoupit a sestoupit. Bohužel nikdo z nás neví, co bude za čtrnáct dní. I kdyby jenom jeden tým byl v karanténě, nevím, kdy by zápasy dohrával. Asi to udělali dobře.

Neztratí některé zápasy s méně atraktivními soupeři náboj?

To si nemyslím, že to někdo podcenil. Pořád je o co hrát. O postavení v tabulce, body, o pohár. Nikdo neřekne, že když se nesestupuje, může mít v březnu volno. Nikdo do zápasu s tím, že ho prohraje. Podle mě se právě teď ukáže, že chceme vyhrávat.

Kdo je podle vás největším favoritem na titul?

Třeba Pardubice velice posílily, ale my jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy. Pořád tvrdím, že liga je vyrovnaná. Žádného favorita nevidím. Já mám vždycky jeden tým, o kterém si myslím, že bude hrát nahoře, ale mužstva jsou tak vyrovnaná, že každý, kdo v play-off dostane fazonu, může dojít daleko. I já bych chtěl se Zlínem ještě zažít nějakou hezkou sezonu, kdy nám to sedne a pojedeme na vlně, jako tomu bylo dřív.

Je výhoda, že tým nedoznal mnoha změn a že je dlouho pohromadě?

S kluky se známe, všichni jsou ze Zlína nebo z okolí. Myslím, že jádro mužstva je silné, parta je velice dobrá, což je naše největší výhoda. Když chemie funguje, na ledě se to pozná během dvou tří tréninků. Lajny jsou poskládané dobře. Věřím, že start sezony nás zachytí v dobré formě.

Jak do mužstva zapadli mladíci? Překvapili vás?

V tom není problém. Kluky jsme potkávali na zimáku, takže se známe. Jsou šikovní, mně na ledě se líbí, progres mohou udělat. Věřím, že zapadnou do týmu a budou platnými hráči.

Ve Zlíně začínáte sedmnáctou sezonu, což je obdivuhodné. Uvažoval jste někdy v minulosti o odchodu do jiného klubu?

Několikrát takové úvahy byly, ale nakonec jsem vždycky zůstal. Pokaždé to s mojí budoucností ve Zlíně nebylo tak růžové, ale vždycky jsme se nějak domluvili a smlouvu podepsal. Ale i to k hokeji patří. Někdy vám sezona vyjde, jindy si zase třeba nesednete s trenérem. Já jsem se ale s lidmi ze Zlína vždycky na všem domluvil, jednání byla oboustranně vstřícná, proto jsem tady. Nikdy neříkám, že nemohu jít hrát jinam, ale byl bych rád, kdyby to skončilo tak jak to je a já tady kariéru dohrál.

Kapitán Žižka je nyní zranění. Budete mít proti Olomouci céčko na dresu?

Ještě to není dané. Teprve to bude řešit trenér. Nevím o tom, že bych měl být kapitán. Tomáš Žižka je zraněný, proto nemohl přijít na tiskovku. Mě vybrali jako jeho zástupce.

Dolů jste museli jít i s penězi. Vadí vám, že přicházíte o část výplaty?

Je to nepříjemné. Každý z nás ale situace zná. Ví, jak to vypadá v republice nebo ve světě. Asi by nebylo fér se tady postavit na hlavu a říct, že nás to nezajímá. Prostě jsme vyšli vedení klubu vstříc. Je to nějaké gesto, ale není příjemné, že nejste úplně ohodnocený za svoji práci. S kluky jsme to ale vzali, jak to je.