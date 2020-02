Suma sumárum, Zlín vedl v dohrávce 47. kola nad rivalem z Brna 3:2. „Můj nejhezčí gól? Štěstí si i na vola sedne,“ komentoval po utkání zlínský forvard.

„Čiliak asi čekal, že to budu jako vždy střílet mezi nohy. Sklapl betony a udělal mi prostor. Ale celá akce vyplynula ze hry. Ještě jsem to neviděl, ale asi to bylo pěkné,“ culili se 34letý zkušený hokejista.

Bohužel ani jeho trefa ale na utnutí černé série nestačila. V poslední části totiž žlutomodří v koncovce vyhořeli a dovolili Kometě poslední obrat v zápase a po výsledku 3:5 export všech bodů.

„Místo, abychom dál dřeli, nechali jsme hru jen plynout a třikrát inkasovali. Už delší čas je to snámi špatné. Náš výkon nebyl špatný, ale opět jen dvě třetiny,“ sypal si popel na hlavu Kubiš.

Neumřeli jste v derby na krásu?

Soupeř hrál dobře v předbrankovém prostoru a my na to naráželi. I tak jsme prohráli vlastními chybami. O to více to mrzí a bolí!

Vypadalo to, jako by zkušenému soupeři stačilo podat prst a on si pak vzal vaši celou ruku…

Nemyslím si, že by to bylo tak. Bylo to jen o naší laxnosti. Sice jsme měli více ze hry, ale na to se nehraje. Dali nám pět gólů, prohráli jsme si to sami.

Jak moc do tempa zápasu promluvilo zranění a následná pauza?

Bylo to nepříjemné, ale snad bude Kucsera v pořádku. Taková situace nikdy neprospěje hře, ovšem v hokeji se s tím musí počítat. Nemělo nás to ovlivnit.

Byla chyba, že jste neodskočili na dva góly?

Asi ano, šance tam byly. Tlak tam byl, škoda, že jsme se nedostali do větší pohody. Ale nechci se vymlouvat na žádné kdyby. Máme problém, že neodehrajeme v tlaku a nasazení celý zápas. Buď nemáme první třetinu nebo jako dnes poslední. To je škoda, nesmí se to už opakovat!

Proč vám nejdou přesilovky?

Já to vidím ze střídačky a pořád si myslím, že je kluci hrají dobře. Puk rychle létá, ale nepadá to tam. Asi nás už soupeři mají nastudované, proto bude potřeba vše zjednodušit, více střílet, třeba i od modré a nehrát to až do branky.

Vítkovice jsou už jen pět bodů za vámi. Je to důvod k nervozitě?

Úplně ne. Stále to máme ve svých rukou, a to je zásadní! Kdyby mi tuto situaci někdo popsal na přelomu září a října, byl bych šťastný, ale nyní je to komplikace. Pořád to ale máme ve svých rukou, a to je to nejlepší, co může být.

Jak se dostat z výsledkové nepohody?

Musíme začít zase od začátku. Sednout si na prdel a začít od malých věcí. Ty, co nás dostaly z nepohody v úvodu sezony. Nesmíme se bát srazit, lítat po ledě, a nechat tam svou krev. Nesmíme si myslet, že jsme hokejisti a strkat to do prázdné brány.

Další zápas hrajete až v úterý v Třinci. Je to výhoda?

Už teď jsme měli jeden zápas za týden a pro mě osobně to není výhoda, mám raději herní tempo. Nyní budeme mít prostor si k utkání něco říci, rozebrat. Máme čas si vše v hlavách uspořádat a v dalším zápas podat lepší výkon.

Jak se dívá na týmy pod vámi, které vyhrávají jako na běžícím páse i proti favoritům?

Je to šílené, ale zase tolik nesleduji celky úplně vespod. Pořád vše máme ve svých rukou!

I kdybychom neudělali ani bod a postoupili, tak nemůžeme jít do play-off s osmi prohrami. To by na týmu nezanechalo dobrý dojem, hlavně na psychice. O to více musíme konečně zabrat a zase se vrátit zpět do pohody.