„Hosté v prvním poločase prováděli výborné sprinterské náběhy, byli dobře organizovaní. S touto půli jsem nebyl spokojený, někteří naši hráči zahráli velice špatně," pronesl upřímně mladý kouč.

Druhých 45 minut už domácí zabrali. „Sneslo to měřítko. Nastoupili jsme v odlišné sestavě, v této bychom chtěli jít i do prvního jarního zápasu. Měli jsme šance, sahali jsme po výhře. Škoda, že tam něco nespadlo," ohlédl se Zapalač za děním ve druhé půli.

Zapalač o návratu Deklevy, brankářích či změnách: Přijít by mělo šest hráčů

Nebylo to poprvé v sezoně, kdy Kvítkovice zaspaly úvodní poločas. „Je pravda, že nejsou ideální," připouští a zároveň to i vysvětluje. „Většinou jsme do nich dávali hráče, kteří zde byli na zkoušku, nebo ty, kteří na podzim nebyli v základní sestavě. Nebyla tam tak taková sehranost."

Fotbalisté Kvítkovic se už první březnový víkend měli zúčastnit úvodního jarního zápasu sezony, duel proti Uničovu byl ale odložený na 18. dubna od 17.00 hodin. „Nemáme ještě dobrý terén, hrálo by se na bahně. Příprava se nám tím trochu prodloužila, všichni už chceme nastoupit do ostrého zápasu," nemůže se dočkat úvodního duelu odvetných bojů.

Jeho svěřence v sobotu od 12.00 hodin čeká poslední přípravný zápas, na UT na Trávníkách vyzvou divizní Krnov.

Přípravný fotbal

SK Kvítkovice – ŠKF iClinic Sereď 0:0