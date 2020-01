„Choreo jako celek jsem viděl, ale nápisu jsem si nevšiml. Ale také jim děkuju,“ reagoval Petr Leška, nový, v pořadí dvanáctý člen legend zlínského hokeje.

„Jsem velice rád, že dres s mým jménem a číslem byl vyvěšen. Jsem na to hrdý, děkuji zlínskému klubu, že mi to bylo umožněno,“ vykládal o druhé přestávce při setkání s novináři Leška.

Na červený koberec přišla za aplausu vyprodaného zimního stadionu Leškova rodina, manželka Ivana a synové Kristián a Ondřej. Současný zlínský kapitán a Leškův spoluhráč Tomáš Žižka předal Ivaně Leškové velkou kytici.

„Manželka říkala, že to bylo pěkné,“ zprostředkoval Leška dojmy své choti.

Při záznamu nejslavnějších momentů na multimediální kostce nad ledem lidé znovu nostalgicky vzpomínali a oslavovali každý gól zlínské devatenáctky, přitom bouřlivě aplaudovali, zatímco ze sparťanského hloučku se ozývalo „Leška ven.“

Ovšem i ti během ceremoniálu ztichli. Když na závěr krátkého spotu Leška držel pohár nad hlavou, zimním stadionem zněla známá píseň od skupiny Queen We are the champions.

„Pocity byly smíšené, víc jsem se soustředil a rozpomínal na kariéru. Když jsem viděl záběry na videu, některé jsem si ani nepamatoval. Ať už góly, co jsem viděl nebo jiné okamžiky z kariéry,“ poznamenal Leška, který na rozdíl od jiných dojetím zrovna neoplýval.

„V mém případě ne, možná později. Spíš jsem byl hodně rád,“ přiznal upřímně.

Mezi dvanáct klubových legend přijala Lešku jiná klubová ikona, někdejší útočník, spoluhráč jeho otce, Leškův bývalý trenér ze začátku kariéry Jiří Vodák. „Mohl jsem si vybrat, kdo se mnou půjde. Martin Hamrlík v klubu působí dál, chtěl jsem někoho staršího. Pan Vodák mě napadl jako první. Vybral jsem si jeho a jsem velice rád, že pozvání přijal. Vytáhl jsem ho z chalupy, kde tráví většinu času,“ pousmál se Leška při zmínce na někdejšího výtečného kanonýra a sympaťáka.

Právě Vodák společně s generálním manažerem klubu Martinem Hostákem předali Leškovi zarámovaný dres, zástupce fanoušků poté ručně nakreslený obraz Lešky s pohárem nad hlavou.

O chvíli později už šel dres za doprovodu písně Don't Stop Me Now slavnostně ke stropu zimáku.

Během reklamních pauz pak bývalí spoluhráči Jaroslav Balaštík, Martin Hamrlík, Bedřich Köhler, Ondřej Veselý a Tomáš Žižka prostřednictvím kostky nad ledem vzpomínali na svého spoluhráče s devatenáctkou na zádech.

Přitom na začátku seniorské kariéry k ní přišel tak nějak náhodou.

„Každý hráč, který přichází do prvního mužstva, má na výběr z nějaké série čísel. Devatenáctka se mi líbila nejvíc. Ještě v mládeži jsem střídal asi pět čísel,“ vysvětlil Leška, jak ke své identitě na ledě vlastně přišel.

Jako třináctou legendu, jejíž číslo by mělo vystoupat pod strop zlínského zimního stadionu, nejen Leška vidí Jaroslava Balaštíka s šestadevadesátkou. „To je jasné, Jarda si to zaslouží. Pro Zlín udělal kus práce,“ ví Leška, jehož proslulé piruety za brankou zkoušel vyčarovat útočník Honejsek.



„Bylo to tématické. Napadlo mě, že mu takhle vyjádřím čest. Ale měl jsem si to podržet. Mám se ještě co učit, nebylo to provedené precizně,“ vykládal Honejsek pro klubovou televizi. „Tonda je šikovný hráč, technický, takže tyhle různé finesy bude využívat. Kdo jiný než on,“ reagoval Leška.

Samotný slavnostní ceremoniál nadchnul i samotné hráče Zlína, kteří přispěli k vydařenému večeru výhrou 4:1 nad pražskou Spartou.

„Ceremoniál byl pěkný, je to krásné ocenění hráče. Pamatuji si ho jako hráče, který uměl nahrát a předložit spoluhráčům krásné šance. To byla jeho největší devíza,“ vyzdvihl obránce David Nosek, jenž s Leškou byl u prvního titulu z roku 2004.

Naopak současný asistent zlínského trenéra a rovněž jedna ze dvanácti oceněných legend vyvěšením dresu u stropu zimního stadionu Martin Hamrlík prošel s Leškou významnou část kariéry, kterou společně odehráli v jedné formaci.

„Lešoun pět vteřin předem věděl, co udělá. To byla jeho největší přednost. Dostal puk a on už viděl volného hráče. Byl o myšlenku přede všemi. My jsme z toho všichni těžili,“ zmínil Hamrlík, který se svým parťákem slavil oba zlínské tituly.

„Dovedl dobře improvizovat. Některé věci jsme si sice museli říct. Hodně jsme mluvili, ale pak to bylo o tom provedení a on ho měl stoprocentní,“ vyzdvihl Hamrlík.

A bodoval.