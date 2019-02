Zlín – /ROZHOVOR/ Hlouček fanoušků jeho jméno nadšeně vyvolával, on jim zamával. Legenda zlínského hokeje a kapitán mistrů z roku 2004 Miroslav Okál si po třech letech obul brusle, a vzal do ruky hokejku a byl jednou z hlavních postav pátečního dne otevřených dveří na zlínském Zimním stadionu Luďka Čajky.

Miroslav Okál | Foto: DENÍK

„Párkrát jsem se byl sklouznout se svými dvěma dcerami na veřejném bruslení. Moc jsem tomu sice už nevěřil, ale snad si za veterány občas půjdu zahrát,“ uvažuje dnes 41letý Okál, symbol hokejové věrnosti.

Potěšilo vás, že vedení klubu nezapomnělo?

Určitě, každá pozvánka potěší. Jsem za ni rád.

Akorát jde vidět, že už moc netrénujete.

Trénuji tajně, kdyby bylo potřeba. (Úsměv.) Ale kluci to mají rozehrané dobře. Není důvod, abych se vracel. Tři roky bez ledu jdou na mně vidět.

Stýská se vám?

Můj život už je opravdu někde jinde.

Ale údajně o vás projevil zájem hokejový Brumov, za který hraje v krajské lize hned několik někdejších hokejistů Zlína.

Nějaký zájem z jejich strany byl, ale brusle jsem už pověsil na hřebík. Říkal jsem jim, že bych se chtěl věnovat spíš dětem a něčemu jinému.

Můžete se jim věnovat i při tom, ne?

Ano, ale bere to čas. Také se pořád hodně za zápasy nacestujete.

Takže se nenecháte přemluvit?

Asi už ne. Mám už nějaké roky a sem tam to někde píchne. Už stačilo.

Rozhovor přerušuje generální manažer PSG Zlín Karel Adamík, který Okálovi předává za účast letošní svatomartinské ví­no.

Houby, to je super! (Nadšeně.) To dám do vinotéky!

Adamík: Když dostáváš flašky, musíš je vypít. (Smích.)

Okál: Třeba z toho něco kápne. (Smích.)

Čemu se v současné době věnujete?

Snažím se lehce podnikat. Ale hlavně se věnuji rodině a vůbec životu kolem. Užívám si jej jinak, než tomu bylo během hokejové kariéry.

V jaké oblasti podnikáte?

To je celkem jedno. Ale zkouším to s bratrem Zdeňkem ve vinařském oboru. Ještě mám další plány, ale o nich bych nechtěl mluvit.

Chodíte do zlínské kabiny?

Velmi málo. Sem tam se přijdu podívat, ale nemám moc času. Potkáváme se ve městě, občas si zavoláme.

S vaším velkým kamarádem a současným zlínským kapitánem Petrem Čajánkem jste v kontaktu?

Jo, telefony na sebe máme. (Směje se.) Před týdnem jsme se bavili. Ani Čája nemá moc času. Zlín je malý, tady není úniku.

Už jste své trofeje vytáhl z krabice?

Ježíš, ještě ne. Na to moc nejsem, jsou někde v bedně na půdě. Jsou dobře uloženy.