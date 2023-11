Třetí vítězství v řadě, pět branek v síti soupeře a výhra nad silným protivníkem. Berani ve středečním zápase s Prostějově brali další tři body a posunuli se na sedmé místo Chance ligy. Na třetí Sokolov jim chybí pět bodů. „Byl to perfektní zápas s kvalitním soupeřem,“ liboval si asistent trenéra domácích Petr Leška.

Berani ve středu přivítali Prostějov. | Video: Deník/Radek Štohl

Neuběhlo ani pět minut a ševci díky skvělé produktivitě vedli 2:0. Jestřábi rozlet Beranů zastavili zavčas, i díky brzkému oddechovému času byl ještě před druhou komerční přestávkou stav 2:2. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, hostům se však v první třetině podařilo vyrovnat,“ mrzelo Lešku.

Domácí ve druhé části znovu vedli, potřetí v řadě úřadoval Šlahař. I když Prostějov opět srovnal, o 41 vteřin později ševcům vrátil náskok Süss. Ve třetím dějství díky Köhlerovi získali dvoubrankový náskok, hostům se podařilo jen snížit. „Od druhé třetiny se hrál vyrovnaný hokej nahoru dolů, byly tam pěkné kombinační akce. Diváci můžou být spokojeni,“ těšil bývalého útočníka úspěšný večer.

OBRAZEM: Berani nasázeli Prostějovu pět gólů a zvítězili potřetí v řadě!

Domácí dvakrát v zápase přišli o náskok, v závěru se strachovali, aby se to nestalo potřetí. „Soupeř je na stejné úrovni jako my, má dobře poskládaný tým. To se projevilo. Šance byly na obou stranách, bylo to dané ofenzivní kvalitou týmů,“ vysvětlil Leška dotahování moravského soupeře.

Beranům to ve středu po střeleckém trápení v předchozích zápasech šmakovalo, po více než měsíci nasázeli pět branek. Stalo se tak podruhé v sezoně. „Věřím, že hráči se do toho v průběhu sezony dostanou, že se postupně všichni rozestřílí. Tým je nově poskládaný, každý potřebuje čas na aklimatizaci v týmu, městě. Klukům důvěřujeme,“ zdůrazňuje Petr Leška.

Trenérský štáb Zlína podruhé za sebou dal dohromady útočné trio Salmio, Paukku, Keränen, vzadu se navíc mohl spolehnout na produktivního beka Salonena. „Nedávali jsme moc gólů, pořád hledáme optimální složení pětek. Zkoušíme různé varianty. Čekáme však od nich víc. Na druhou stranu jsou v úplně jiném prostředí, soutěži. Až se tady budou cítit jako doma, tak budou pomáhat k vítězstvím,“ nepochybuje Leška.

„Přišli v době, kdy jsme prohrávali, může to na ně mít dopad. Jsou to ovšem kvalitní hráči, kteří by s tím měli poradit,“ uvědomuje si.

Berani proti Prostějovu dosáhli na další tříbodový večer, v sobotu budou v Kolíně usilovat o další korálek. „Teď máme tři výhry v řadě. Je vidět, že tým se zvedá. Snad budeme pokračovat v dobrých výkonech,“ přeje si kouč Zlína.

