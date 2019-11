I když dvojnásobný extraligový šampion z let 2004 a 2014 už hokej čtyři a půl roku profesionálně nehraje, fanouškům na Slovácku při oslavách výročí devadesáti let od založení klubu v Uherském Ostrohu ukázal, proč patří mezi legendy Beranů.

Čtyřiačtyřicetiletý Leška si ve formaci s tradičním parťákam Balaštíkem a jmenovcem Sakrajdou podmanil páteční exhibici, druhá zlínská formace z devíti branek zařídila hned sedm.

„Celkově to byla povedená akce. Já myslím, že jsme si to všichni užili,“ uvedl po svátečním zápase chomutovský rodák, který fanouškům v Uherském Ostrohu předvedl parádní technickými kousky, skvělé přihrávky i nádhernou individuální akci zakončenou gólem na 8:6. „V týmu jsme byli jedni z těch mladších, takže jsme se museli snažit. Navíc nějaké zbytky hokejových dovedností tam ještě jsou,“ usmívá se Leška.

I když zlínské legendy v závěru ztratily dobře rozehraný zápas a nakonec padly 9:10 v nájezdech, bývalý elitní centr Zlína se po boku dřívějších parťáků náramně bavil. „Já mám podobné zápasy rád. Sice začátek byl krušný, protože na bruslích jsem stál po roce, takže jsem si musel chvíli zvykat, ale jinak to bylo dobré,“ líčí.

Na led už ale skoro nechodí. I proto se na sváteční duel v Uherském Ostrohu těšil. Že by se ale přišel jenom tak sklouznout, kdepak. „Mám radši, když se hraje víc naplno, než když je to takové ploužení. Lidi to pak taky víc baví,“ myslí si Leška, jenž kromě krátkého působení v Plzni a ve Spartě spojil hokejovou kariéru výhradně se žlutomodrým dresem.

Nejproduktivnější hokejista extraligové historie, který v nejvyšší soutěži odehrál nejvíce zápasů v řadě, se necelých pět let po skončení kariéry nejen za svoji oddanost dočká obrovského vyznamenání. Pod strop Zimního stadionu Luďka Čajky půjde jeho dres s číslem devatenáct. Někdejší vynikající útočník se tak stane třináctým hokejistou, kterému se ve Zlíně této pocty dostalo.

„Samozřejmě z toho mám velkou radost. Těším se na ten zápas. Bude to ukončení mé kariéry,“ ví dvojnásobný extraligový šampion z let 2004 a 2014. Slavnostní ceremoniál se uskuteční před extraligovým zápasem se Spartou Praha v pátek 17. ledna 2020. „Byl to nápad člověka, který má ve zlínském klubu na starosti marketing. Já jsem si utkání nevybíral,“ přiznává.

V pořadí odehraných zápasů mu s 1 156 odehranými zápasy patří čtvrté místo za Petrem Kadlecem, Františkem Ptáčkem a Ondřejem Kratěnou. Úspěšnou kariéru ukončil v květnu 2015 v devětatřiceti letech ze zdravotních důvodů. Přitom dlouho byl železným mužem extraligy, když odehrál 596 utkání v řadě. „Hokej už mi ale jako hráči nechybí,“ tvrdí.

A zatímco fanoušci Beranů by klubovou ikonu rádi viděli v managementu nebo v realizačním týmu, Leška nyní navštěvuje domácí duely Zlíňanů pouze jako divák. „Zatím nepřišla vhodná chvíle,“ zůstává v klidu a fandí svým následovníkům, kteří se po výměně trenéra nakopli a konečně začali vyhrávat. „Věřím tomu, že se kluci zvednou a že zabojují o desítku,“ dodává.