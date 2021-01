Hokejisté Zlína v odpoledním venkovním střetnutí 39. kola Tipsport extraligy na ledě Vervy prohráli 2:3.

„Puk jsem viděl celou dobu. Už jsem se vracel, že pojedu bránit, Kuba Ferenc ale dokázal kotouč udržet a vystřelit,“ popsal Fořt začátky branky Zlína do sítě Litvínova po více než 130 minutách.

„Jejich obránce chtěl puk rukou zastavit, ale nějak si to hodil pod nohy. Nevěděl, kde je a odjel. Mně stačilo trefit část branky, kde jejich gólman nebyl,“ těšilo Tomáše Fořta, pro kterého se jednalo o druhou branku sezony.

Domácí však ve druhé polovině druhého dějství dvakrát udeřili, čímž si vypracovali klíčový náskok.

„Udělali jsme dvě menší chyby, po kterých z protiútoku dali gól,“ trápilo zkušeného forvarda.

Svěřencům Roberta Svobody byla krátce poté po faulu Cibulskise dopřána pětiminutová početní převaha pěti proti čtyřem, kterou rychle potrestali.

Další trefu už ale nepřidali.

„Chtělo z ní vytěžit více, ale nevyužili jsme toho,“ litoval Fořt, jenž si byl vědomý příležitostí zlínského mužstva.

„Šance jsme měli. Soupeř dokonce jednou propadl a byl tam protiútok. Štěpán Fryšara si na konci druhé třetiny vypracoval velkou šanci, kterou jsme ale bohužel neproměnili. Mohlo to být 3:3,“ mrzelo autora první zlínské branky v utkání.

Berani tak po prohrách 0:1, 0:2 s Litvínovem padli také potřetí v letošním ročníku nejvyšší soutěže.

„Z mého pohledu máme problém se všemi, ne pouze s Litvínovem. Porážek je hodně,“ uvědomuje si Tomáš Fořt.

Jedním dechem však dodal, že hokejisté Zlína by se potřebovali odrazit od výsledků se soupeři, se kterými dříve dokázali bodovat.

„Letos tomu vždy něco chybí, něco se stane a nemáme ani bod. Proti Litvínovu to přesně byla toho ukázka – mohli jsme vyrovnat, vypracovali jsme si šance. V závěru jsme byli nebezpečnějším týmem, ale bohužel se nám to nepodařilo,“ lamentoval.

Svěřence Roberta Svobody další zápas čeká až v pátek na ledě Olomouce, na kterou v tabulce ztrácí jednu příčku a sedm bodů.

„Zápasu je ještě hodně. Budeme hrát až do konce a popereme se o to, abychom se do 12. místa dostali,“ burcuje Tomáš Fořt.

„Prohra s Litvínovem na tom nic nemění. Celý mančaft věří, že je o co hrát,“ neskládá Fořt zbraně 16 kol před koncem základní části.

Samotný útočník je nyní rád, že po delší době se nebude hrát uprostřed týdne.

„Na limitu jsem už asi 8 zápasů, co hraju po zranění. Mně to tak přijde vhod. Cítím, že po fyzické stránce to není úplně optimální," přiznává útočník, který v letošní sezoně chyběl od 9. listopadu do 5. ledna.