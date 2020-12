„Nebyli jsme spokojeni s předváděnou hrou. Říkali jsme si, že budeme hrát jednoduše a vyprodukujeme co nejvíce střel. První jsme přitom měli až v 10. minutě," trápilo asistenta kouče Svobody Martina Hamrlíka. Za celou úvodní dvacetiminutovku byl počet střeleckých pokusů 4:5 z pohledu domácího týmu.

„Chtěli jsme to co nejvíce zjednodušit. A více se dostat do zápasu. V první třetině jsme se do toho vůbec nemohli dostat," přiznává Hamrlík.

Ačkoliv Berani prohrávali 0:1, ve druhé části zápasu zásluhou Antonína Honejska a Lukáše Vopelky vstřelili dvě branky.

„Bylo to hodně ubojované utkání. Ležela na nás velká tíha, poslední zápasy jsme hráli špatně. Kluci však ze sebe vydali vše. Makali na doraz. Navíc byli podpořeni vynikajícím Hufem," těšilo Martina Hamrlíka.

Hokejisté Zlína v době reprezentační přestávky do soutěžních zápasů nezasáhnou. Do extraligového kolotoče se vrátí v pondělí na ledě Mladé Boleslavi, o den později budou hrát na zimním stadionu pražské Sparty.

„Nyní máme dva dny volno. Pak budeme trénovat. Určitě v tom bude propojená posilovna s ledem. Je před námi prostor, abychom něco mohli natrénovat," nehodlá Hamrlík usnout na vavřínech.